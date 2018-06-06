Испанское поместье Шакиры ограбили воры

Популярную певицу Шакиру и ее мужа – футболиста Жерара Пике – ограбили. Инцидент произошел в испанском имении звездной супружеской пары.

Об этом сообщает издание Marca.

Известно, что воры вломились в поместье в городе Эсплугес-де-Льобрегат. Как оказалось, владельцами дома являются Шакира и Жерар Пике. На время ограбления супругов не было в роскошной вилле: артистка находится на гастролях в Германии, а футболист – в тренировочном лагере сборной Испании.

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Злоумышленники действовали очень профессионально. За считанные минуты грабители нашли и украли часы и драгоценные украшения. По информации СМИ, воры не оставили никаких следов, которые помогли бы полиции поймать их.

Родители Жерара Пике, которые присматривают за домом, когда звезды отсутствуют в городе, заметили пропажу драгоценных вещей. Именно они обратились к правоохранителям за помощью. Поскольку звезды не могут покинуть работу и составить список украденных вещей, этим займутся родственники Жерара Пике. после этого правоохранители оценят общие убытки от потерянного имущества.