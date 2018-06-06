20:18
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, сегодня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Испанское поместье Шакиры ограбили воры

35 Читати новину українською
Дом Шакиры ограбили
Дом Шакиры ограбили

Популярную певицу Шакиру и ее мужа – футболиста Жерара Пике – ограбили. Инцидент произошел в испанском имении звездной супружеской пары.

Об этом сообщает издание Marca.

Известно, что воры вломились в поместье в городе Эсплугес-де-Льобрегат. Как оказалось, владельцами дома являются Шакира и Жерар Пике. На время ограбления супругов не было в роскошной вилле: артистка находится на гастролях в Германии, а футболист – в тренировочном лагере сборной Испании.

Читайте также: Шакира может попасть за решетку в Испании: известна причина

Злоумышленники действовали очень профессионально. За считанные минуты грабители нашли и украли часы и драгоценные украшения. По информации СМИ, воры не оставили никаких следов, которые помогли бы полиции поймать их.

Родители Жерара Пике, которые присматривают за домом, когда звезды отсутствуют в городе, заметили пропажу драгоценных вещей. Именно они обратились к правоохранителям за помощью. Поскольку звезды не могут покинуть работу и составить список украденных вещей, этим займутся родственники Жерара Пике. после этого правоохранители оценят общие убытки от потерянного имущества.

Теги: LifeStyle Музыка Криминальные новости Ограбления Шакира
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сегодня, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 54
Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
сегодня, 19:02 Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев
Яніна Ткачук 103
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сегодня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 2985
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сегодня, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2686
День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
сегодня, 13:11 День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
Юліана Вінтюк 573
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук