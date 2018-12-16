Испанскому футболисту удался чудо-гол с центра поля: видео

Футболист "Омонии" во время матча с АПОЭЛом доказал, что Кипр славится не только отдыхом, но и хорошим футболом.

В матче 13 тура чемпионата Кипра Жорди Гомесу удалось забить очень красивый гол.

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Футболист обокрал соперника, затем догнал мяч и почти с центра поля отправил его за шиворот голкиперу.

Впрочем, красивый мяч не помог "Омонии" избежать поражения со счетом 1:2. Также отметим, что АПОЭЛ занимает вторую строчку турнирной таблицы, "Омония" – седьмую.

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