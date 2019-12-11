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      Испарение ртути зашкаливает: результаты проверки завода "Радикал" в Киеве

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      Территорию завода "Радикал" проверили на уровень загрязненности ртутью / mpe.kmu.gov.ua

      На территории завода "Радикал" в Киеве показатели испарения ртути превышают нормы в 4-16 раз, а летом – в 40 раз. Инспекцию по содержанию ртути провели перед согласованием проекту демеркуризации.

      Территорию проинспектировали заместитель министра энергетики Роман Абрамовский, председатель профильного комитета Рады, нардепы и представителями КГГА, сообщили на сайте Министерства энергетики.

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      Загрязненная территория не огорожена и не находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье. Здесь расположены офисные помещения, культурный центр "Платформа арт-завод" – место отдыха киевлян, где проводятся фестивали уличной еды. Превышение нормы испарения ртути в 4-16 раз, а летом – в 40 раз является критическим

      Первоочередная задача на сегодня – закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха. На следующей неделе мы договорились встретиться с депутатами и найти пути решения этой экологической проблемы,
      – отметил Абрамовский.

      Ближайшие планы по демеркуризации завода

      • Министр также сообщил, что Киевская городская госадминистрация начинает работу над проектом с демеркуризации завода "Радикал". Деньги на это выделили из бюджета города.
      • В планах проведение открытых торгов с привлечением к участию международных организаций, специализирующихся на подобных проектах.
      • Министерство также готовит необходимые документы, чтобы ускорить присоединение к Минаматской конвенции о ртути.

      Что значит демеркуризация ртути?Удаление ртути и ее соединений физическими, химическими или механическими средствами для того, чтобы ими не отравились люди или животные.

      Что такое Минаматская конвенция о ртути?Это межгосударственный договор, направленный на защиту здоровья людей и окружающей среды от выбросов и высвобождений ртути и ее соединений. С 2020 года конвенция запрещает производство, экспорт и импорт нескольких различных видов продукции, что содержат ртуть, в частности электрических батарей, электрических выключателей и реле, некоторых видов компактных люминесцентных ламп, ртутных термометров и приборов измерения давления.

      Что было до того

      • 24 октября 2019 года Киевсовет принял решение о выделении 4,3 миллиона гривен на разработку проекта демеркуризации территории "Радикал" на 2019-2020 годы.
      • 6 декабря советник киевского городского головы Максим Бахматов сообщил, что Киев начинает работу над проектом с демеркуризации завода "Радикал".
      • По словам Бахамтова, проблему осложняет еще и то, что в Украине нет ни химического завода, ни полигона для утилизации токсичных веществ. Единственное в Украине специализированное предприятие по переработке отходов ртути, "Микитртуть", расположенное на ныне оккупированной территории Донецкой области.
      • По словам начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного, объем отходов ртути, которые следует исключить из территории завода – примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщенные ртутью.
      • Перед согласованием проекта демеркуризации информация по содержанию ртути нуждалась в обновлении. Ведь для анализа среднесуточная температура должна была составлять 8 градусов.

      завод радикал забруднення ртуть
      Загрязнение ртутью превышают нормы в 4-16 раз, а летом – в 40 раз / kiev.informator.ua

      История завода "Радикал"

      • Завод "Радикал" было введено в эксплуатацию в 1951 году. Он был монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений. Там производили телескопы для подводных судов.
      • В июле 1996 года предприятие остановили, но с нарушением вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не вывезли с предприятия.
      • В ноябре 2010 года над ртутным цехом завода "Радикал" обрушилась крыша, после чего здание начали разбирать. Остатки планировали спрятать под специальным укрытием.
      • В 2012-2013 годах с завода "Радикал" вывозили зараженную землю. Тогда с территории забрали около 93-х тонн хлорсодержащих токсичных отходов.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины КГГА Экология Новости Киева Ртуть Киеврада
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