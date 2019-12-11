Испарение ртути зашкаливает: результаты проверки завода "Радикал" в Киеве

На территории завода "Радикал" в Киеве показатели испарения ртути превышают нормы в 4-16 раз, а летом – в 40 раз. Инспекцию по содержанию ртути провели перед согласованием проекту демеркуризации.

Территорию проинспектировали заместитель министра энергетики Роман Абрамовский, председатель профильного комитета Рады, нардепы и представителями КГГА, сообщили на сайте Министерства энергетики.

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Загрязненная территория не огорожена и не находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье. Здесь расположены офисные помещения, культурный центр "Платформа арт-завод" – место отдыха киевлян, где проводятся фестивали уличной еды. Превышение нормы испарения ртути в 4-16 раз, а летом – в 40 раз является критическим

Первоочередная задача на сегодня – закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха. На следующей неделе мы договорились встретиться с депутатами и найти пути решения этой экологической проблемы,

– отметил Абрамовский.

Ближайшие планы по демеркуризации завода

Министр также сообщил, что Киевская городская госадминистрация начинает работу над проектом с демеркуризации завода "Радикал". Деньги на это выделили из бюджета города.

В планах проведение открытых торгов с привлечением к участию международных организаций, специализирующихся на подобных проектах.

Министерство также готовит необходимые документы, чтобы ускорить присоединение к Минаматской конвенции о ртути.

Что значит демеркуризация ртути?Удаление ртути и ее соединений физическими, химическими или механическими средствами для того, чтобы ими не отравились люди или животные.

Что такое Минаматская конвенция о ртути?Это межгосударственный договор, направленный на защиту здоровья людей и окружающей среды от выбросов и высвобождений ртути и ее соединений. С 2020 года конвенция запрещает производство, экспорт и импорт нескольких различных видов продукции, что содержат ртуть, в частности электрических батарей, электрических выключателей и реле, некоторых видов компактных люминесцентных ламп, ртутных термометров и приборов измерения давления.

Что было до того

24 октября 2019 года Киевсовет принял решение о выделении 4,3 миллиона гривен на разработку проекта демеркуризации территории "Радикал" на 2019-2020 годы.

6 декабря советник киевского городского головы Максим Бахматов сообщил, что Киев начинает работу над проектом с демеркуризации завода "Радикал".

По словам Бахамтова, проблему осложняет еще и то, что в Украине нет ни химического завода, ни полигона для утилизации токсичных веществ. Единственное в Украине специализированное предприятие по переработке отходов ртути, "Микитртуть", расположенное на ныне оккупированной территории Донецкой области.

По словам начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного, объем отходов ртути, которые следует исключить из территории завода – примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщенные ртутью.

Перед согласованием проекта демеркуризации информация по содержанию ртути нуждалась в обновлении. Ведь для анализа среднесуточная температура должна была составлять 8 градусов.



Загрязнение ртутью превышают нормы в 4-16 раз, а летом – в 40 раз / kiev.informator.ua

История завода "Радикал"