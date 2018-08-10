Исполнитель песни "Despacito" Дэдди Янки потерял больше 2 миллионо долларов: детали преступления

Пуэрто-риканский певец Дэдди Янки, который был одним из исполнителей популярной песни "Despacito", потерял больше 2 миллионов долларов. Звезду мастерски обокрали в Испании.

Об этом сообщает ВВС.

Живописная поездка Дэдди Янки в Испанию завершилась громким скандалом. Прямо посреди дня из его гостиничного номера украли украшения на сумму более 2 миллиона долларов.

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По информации СМИ, вор прикинулся артистом и проник в его номер в Валенсии. Злоумышленнику даже удалось убедить персонал отеля, чтобы те помогли ему открыть сейф с драгоценностями. После того, как мужчина получил драгоценности на сумму более 2 миллионов долларов и наличные в несколько тысяч долларов, он беспрепятственно покинул отель.

Факт ограбления уже подтвердили представители Дэдди Янки. От каких-либо комментариев они отказались, поскольку не хотят препятствовать работе испанских правоохранителей.

Допис, поширений Daddy Yankee (@daddyyankee) 8 Сер 2018 р. о 2:34 PDT

Сейчас полиция выясняет все детали преступления. Как сообщают местные СМИ, правоохранители уже просмотрели все камеры наблюдения и проверили апартаменты на отпечатки пальцев. Пока имя вора не установлено.

Смотрите видео популярного клипа Дэдди Янки и Луиса Фонси "Despacito":