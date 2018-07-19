Исполняющего обязанности ректора Одесского медуниверситета не пускают на рабочее место, – МОЗ

Исполняющий обязанности ректора Одесского национального медицинского университета Константин Аймедов не может попасть на свое рабочее место. Туда его не допускают охранники учебного заведения и сотрудники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По состоянию на 19 июля Константин Аймедов не может приступить к исполнению обязанностей ректора ОНМедУ, поскольку охрана университета и сотрудники университета не допускают его на рабочее место. Такое развитие событий подтверждает, что руководство ОНМедУ не настроено на сотрудничество и совершает действия, свидетельствующие об откровенном саботаже и невыполнении приказов МЗ Украины,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство обеспокоено такой позицией сотрудников вуза, поскольку блокирование работы официально назначенного исполняющего обязанности ректора не только делает невозможным дальнейшее проведение комиссионной проверки МОЗ Украины, но и может негативно отразиться на функционировании университета в период вступительной кампании.

Кроме этого, в Минздраве утверждают, что в университете делают все, чтобы исключить проверку соблюдения ректором Одесского медуниверситета Валерием Запорожаном устава университета и условий контракта с Министерством. В частности, комиссия до сих пор не получила все необходимые документы для осуществления проверки.

Напомним, 17 июля стало известно, что Минздрав досрочно разорвал контракт с ректором Одесского национального медицинского университета Валерием Запорожаном. Сначала комиссия министерства прибыла в вуз, чтобы начать проверку его деятельности, поскольку в ведомство поступило множество жалоб о неправомерных действиях ректора. После того, как Запорожан не пустил комиссию в медуниверситет, в Минздраве приняли решение уволить ректора.