Используют трагедию в Одессе для разжигания вражды: в ООН осудили Россию
Члены Совбеза ООН приняли совместное заявление по результатам неофициального мероприятия России о событиях в Одессе 2 мая. Москву призвали немедленно прекратить агрессию и политизацию человеческих трагедий.
Источник:Укринформ
Такая мера является очередной попыткой злоупотребления площадкой ООН со стороны России. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
К теме Россия пыталась распространить ложный нарратив в ООН: на этот раз – о трагедии в Одессе 2 мая
Россия использует трагедию для разжигания вражды
Дипломат отметил, что Украина приветствует совместное заявление, которое "четко разоблачает сущность российской пропаганды". По его словам, российские так называемые свидетельства и дезинформация не имеют ничего общего с событиями в Одессе.
Российская сторона продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти,
– сказал Кислица.
Это направлено исключительно на реализацию масштабной пропагандистской кампании Москвы.
Что этому предшествовало
- Россия устроила 5 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке неофициальное онлайн-мероприятие. К нему привлекли членов Совета Безопасности.
- Во время происшествия Кремль пытался распространить ложный нарратив об Украине касательно одесской трагедии.
Трагедия в Одессе: что нужно знать
- В центре Одессы 2 мая 2014 года участники антимайдана напали на украинских активистов.
- Во время столкновений возникла стрельба, погибли несколько человек.
- Затем антимайдановцев оттеснили к Куликову полю, где они забаррикадировались в Доме профсоюзов.
- В здании вспыхнул пожар: погибли 48 участников массовых беспорядков.
Поделиться новостью