Члены Совбеза ООН приняли совместное заявление по результатам неофициального мероприятия России о событиях в Одессе 2 мая. Москву призвали немедленно прекратить агрессию и политизацию человеческих трагедий.

Такая мера является очередной попыткой злоупотребления площадкой ООН со стороны России. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

К теме Россия пыталась распространить ложный нарратив в ООН: на этот раз – о трагедии в Одессе 2 мая

Россия использует трагедию для разжигания вражды

Дипломат отметил, что Украина приветствует совместное заявление, которое "четко разоблачает сущность российской пропаганды". По его словам, российские так называемые свидетельства и дезинформация не имеют ничего общего с событиями в Одессе.

Российская сторона продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти,

– сказал Кислица.

Это направлено исключительно на реализацию масштабной пропагандистской кампании Москвы.

Что этому предшествовало

Россия устроила 5 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке неофициальное онлайн-мероприятие. К нему привлекли членов Совета Безопасности.

Во время происшествия Кремль пытался распространить ложный нарратив об Украине касательно одесской трагедии.

Трагедия в Одессе: что нужно знать