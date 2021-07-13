Об этом сообщили в сети 12 июля. Также обнародовали фото и видео, где хорошо видно цветение воды.
Актуально Нет другого Днепра: что грозит главной реке Украины
Уже запустили помпы
Владелец яхт-клуба Вячеслав Дидык рассказал, что этот "налет" на воде появился за неделю до этого. Это произошло вследствие того, что в водоеме уменьшилась скорость течения.
Однако там уже запустили помпы, которые делают искусственное течение. Поэтому вода уже начала очищаться.
Вода в яхт-клубе "Сич" зацвела / Фото телеграма "Днепр сейчас"
Больше о причине
Ранее в яхт-клубе проводили работы по геопластике. То есть по искусственному изменению рельефа дна. Именно это привело к ухудшению движения реки.
Вода там начала протекать медленнее. Поэтому во время жары началось цветение.
Грязная вода в яхт-клубе "Сич" / Фото телеграма "Днепр сейчас"