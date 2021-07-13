Воссмердела вода яхт-клуба в Днепре: убили природный баланс - фото

На территории яхт-клуба "Сич" в Днепре начала цвести вода в реке. Как следствие, там начал распространяться запах, который мешает людям. Это, вероятно, произошло из-за того, что раньше здесь искусственно уменьшили течение.

Об этом сообщили в сети 12 июля. Также обнародовали фото и видео, где хорошо видно цветение воды.

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Уже запустили помпы

Владелец яхт-клуба Вячеслав Дидык рассказал, что этот "налет" на воде появился за неделю до этого. Это произошло вследствие того, что в водоеме уменьшилась скорость течения.

Однако там уже запустили помпы, которые делают искусственное течение. Поэтому вода уже начала очищаться.



Вода в яхт-клубе "Сич" зацвела / Фото телеграма "Днепр сейчас"

Больше о причине

Ранее в яхт-клубе проводили работы по геопластике. То есть по искусственному изменению рельефа дна. Именно это привело к ухудшению движения реки.

Вода там начала протекать медленнее. Поэтому во время жары началось цветение.



Грязная вода в яхт-клубе "Сич" / Фото телеграма "Днепр сейчас"