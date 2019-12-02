Испытание декабрем. Два события, которые могут стоить Зеленскому кресла, – Дубинянский

Саммит Нормандской четверки в Париже. Апелляционные слушания по делу Приватбанка. В декабре ожидаются сразу два события, способные стать моментом истины для украинской власти, – и резко изменить баланс настроений в украинском обществе.

Мы привычно делим страну на противников и сторонников президента Зеленского. С одной стороны – прослойка хейтеров, видящих "зраду" на каждом шагу и готовых снести презираемого гаранта хоть завтра. С другой стороны – избиратели Владимира Александровича, ждущие решительных перемен к лучшему и, судя по соцопросам, начинающие разочаровываться в новом руководстве.

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Однако есть и третья сила, имеющая большое значение для политического будущего Зе.

Множество украинцев с активной гражданской позицией не являются сторонниками Зеленского – но и не испытывают к нему вражды. Критикуют просчеты и пороки правящей команды – но не ставят ее на одну доску с Януковичем. Способны на массовый протест – но пока не видят для этого причин. Их главным ожиданием от новой власти остается приземленное "Не навреди!"

Для этой части общества непрофессионал Зеленский сродни космонавту из развивающейся страны, зачисленному в чужой экипаж. Он многого не знает и не умеет. От него не ждут великих открытий и подвигов. Но к нему готовы относиться терпимо и снисходительно: при условии, что новичок не станет нажимать на незнакомые кнопки и дергать за непонятные рычаги.

Воздерживаясь от опасных внутренних шагов и сохраняя прежний внешнеполитический курс, Владимир Зеленский не наращивает рейтинг. Зато это не позволяет лагерю противников Зе резко усилиться – что в украинских реалиях уже немало. Пассионарный нейтралитет порой более ценен, чем преходящие обывательские симпатии.

В декабре все может измениться. Достаточно нажать на красную кнопку "Неприемлемые уступки Путину". Или дернуть за опломбированный рычаг "Сговор с Коломойским". Десятки и сотни тысяч активных граждан, ранее не протестовавших против Зеленского, окажутся по одну сторону баррикад с его ярыми ненавистниками. Владимир Александрович столкнется с широким фронтом неравнодушных и разгневанных – почти как Виктор Федорович в конце 2013-го.

Провалив декабрьские экзамены, глава государства рискует потерять очень многое. Но ирония в том, что, выдержав это испытание, президент не будет увенчан лаврами. Допустим, в декабре ни Путин, ни Коломойский не получат желаемого. Вознаградит ли страна гипотетическую твердость Зеленского? Вряд ли. Убежденные противники Зе будут по-прежнему его ненавидеть и считать, что главная "зрада" еще впереди. Более умеренные пассионарии сохранят нейтральное отношение к гаранту. Популярность Зеленского среди собственных избирателей продолжит снижаться: слишком многие из них голосовали за чудо, а чудеса – не в компетенции украинского президента. Словом, Банковая избежит худших сценариев, но не более того.

Президентские и парламентские выборы приучили Владимира Александровича к легким победам. К ошеломляющим результатам при довольно скромных усилиях. А теперь пора привыкать к другой реальности. К тому, что недюжинные усилия могут принести весьма скромный результат. И гаранту придется очень постараться, чтобы просто не наломать дров и удержать нынешние позиции.

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