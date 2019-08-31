Испытание ядерного оружия на людях в СССР: после взрыва солдаты вскакивали и кричали "ура"

Более 70 лет назад, 29 августа 1949 года, прогремел первый ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне, в ходе которого была взорвана советская атомная бомба РДС-1, начиненная плутонием.

Мощность взрыва составила 22 килотонны в тротиловом эквиваленте. В непосредственной близости от взрыва была расставлена военная техника, несколько жилых домов и автомобили, в окопах были привязаны живые животные, имитирующие солдат – все они были уничтожены взрывом.

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На моем столе лежит книга "Ядерное оружие" 1986 года издания – воздействие ядерного оружия на людей и технику, описанное в этой книге, опиралось на данные с испытаний Семипалатинского полигона. Фактически, все годы проведения ядерных испытаний СССР испытывал воздействие ядерного оружия на людях – о чем я расскажу вам в сегодняшнем посте.

Взрыв первой бомбы. Солдаты, кричавшие "ура!"

Взрыв первой советской атомной бомбы состоялся 29 августа 1949 года – бомба называлась "РДС-1", для того чтобы запутать "империалистическую разведку" – название расшифровывалось как "ракетный двигатель специальный". Разумеется, все испытания были засекречены от собственных граждан – советский лжец Молотов лишь огрызнулся в ответ на заявление президента США Трумэна о том, что в СССР был произведен взрыв атомной бомбы.

Солдаты химзащиты и войск связи, находившиеся в то время на Семипалатинском полигоне – были размещены вне зоны действия ударной волны, но в непосредственной близости от взрыва. По словам участников событий – после подрыва бомбы солдаты вскакивали и кричали "ура", глядя на растущий на горизонте черный гриб – не понимая, что сильно переоблучаются. После взрыва части дозиметристов направили в еще не осевшее от взрыва пылевое облако... Фактически, первые данные о воздействии ядерного оружия на людей и технику были получены уже тогда – но в дальнейшем, для получения "более точных и явных данных", советские испытания стали еще более изощренными и жестокими.

Атомные испытания на технике и людях

В начале пятидесятых годов на Семипалатинском полигоне было произведено еще несколько взрывов атомных бомб, и испытания действия ядерного оружия на людях стали уже более явными. Во время взрыва водородной бомбы 12 августа 1953 года в селе Кайнар было оставлено 42 комсомольца-добровольца, самому старшему из которых было около 30 лет – большинство из этих "добровольцев" умерли, не дожив и до 40 лет – умерев от последствий тяжелого облучения – всех этих ребят можно записать в жертвы советской ядерной программы.

Одно из самых страшных испытаний прошло 14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне – тогда в жертву советским амбициям было принесено фактически 43 тысячи советских солдат-срочников. Солдатам, разумеется, ничего не сообщили – их свозили эшелонами в район Тоцкого полигона, где солдаты начали разгружать на первый взгляд странные и непонятные вещи – металлические конструкции, лес, кирпичи, предметы быта и домашнюю утварь, а также сотни единиц гражданской и военной техники.

К моменту взрыва на огромной территории были построены подобия жилых зданий, расставлена техника, размещены танки и артиллерия, после чего солдатам в чисто советском стиле сообщили, что им выпала "огромная честь" участвовать в испытании ядерной бомбы. Солдаты увидели, как в абсолютной тишине на горизонте рос черный гриб, после чего пришел грохот ударной волны, от которого едва не лопнули барабанные перепонки, после чего началась вторая часть учений – солдат отправили прямо в эпицентр взрыва "добивать вероятного противника".

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Солдаты, вошедшие в зону действия ядерной бомбы, увидели страшную картину – дымящуюся траву, горящие автомобили, валяющиеся везде останки животных. Стояла сплошная черная стена из дыма, радиоактивной пыли и смрада – от которой сохло и першило в горле. Фактически, более 40 тысяч человек были отравлены радиацией непонятно во имя чего – третье поколение людей, переживших испытания на Тоцком полигоне, живет с предрасположенностью к раку. Через 40 лет после испытаний (в 2004 году) из 45 тысяч молодых военных, участвовавших в этом ужасе, в живых оставалось не более 2 тыс. человек – половина из которых были инвалидами...

Что было дальше. Послесловие

Советские ядерные испытания продолжались и после 1950-х годов – вплоть до закрытия Семипалатинского полигона на нем было произведено почти 500 воздушных, наземных и подземных ядерных взрывов, а также 175 взрывов с применением химических веществ. За время испытаний более 100 тысяч жителей Казахстана получили ущерб для здоровья разной степени тяжести. На людей воздействовало не только внешнее облучение от взрывов, но и внутреннее – от продуктов питания, которые были загрязнены радиацией и облучали людей изнутри.

От советских ядерных испытаний пострадало не только население Казахстана, но и России – Новосибирская область, находящаяся недалеко от Семипалатинска, имеет очень высокие показатели по онкологическим заболеваниям. В 2013-м году местные органы управления отправили ужасающие данные по онкологии в области правительству России – но правительство отклонило заявку Новосибирской области на признание ее пострадавшей от ядерных испытаний и отклонило заявку на реабилитацию пострадавшего населения. Все хорошо, прекрасная маркиза...

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