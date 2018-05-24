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Исследование: Нехватка водителей стала одной из причин повышения цен на проезд в Киеве

16 Читати новину українською
Проезд в Києве
Проезд в Києве / ua.news

Чтобы предотвратить массовую эмиграцию водителей и компенсировать их критическую нехватку, Киевская городская государственная администрация была вынуждена повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом идет речь в блоге-расследовании, опубликованном на портале Censor.net.

Автор акцентирует внимание на том, что, согласно опубликованным КГГА документам, водители увольняются из КП "Киевпастранс" и уезжают из страны из-за неконкурентных зарплат.

"В "Киевпастрансе" констатируют, что среднемесячная зарплата сотрудников КП обычного режима (трамваи, троллейбусы, автобусы) в 2018 году вырастет до 9 291 грн (кстати, это меньше официальной средней зарплаты по Киеву – 13 388, по данным Государственной службы статистики за март). Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов сообщил, что предприятие испытывает острый дефицит кадров из-за низких зарплат. В частности, по его словам, в метрополитене сегодня 468 вакансий (5,9% от общего числа занятых), в "Киевпастрансе" – 2 434 вакансии (25,8%)", – сказано в материале.

Издание приходит к выводу, что Киеву без повышения зарплат водителям грозит транспортный коллапс.

"В то же время заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян в интервью "Сегодня" рассказал о том, что киевские водители, получившие местное образование и хороший трудовой опыт, "не прикладывая особых усилий" уезжают в Европу, в частности, в Польшу. Так как, по словам замглавы КГГА, уровень оплаты труда там существенно выше. Очевидно, повышение зарплат является необходимым условием для того, чтобы остановить массовую эмиграцию водителей. В противном случае Киев неминуемо окажется в ситуации, когда некому будет водить общественный транспорт, в результате чего город просто остановится", – утверждает автор.

По его словам, таким образом в 2018 году фонд оплаты труда сотрудников обычного режима "Киевпастранса" вырос на 423,4 млн грн (или же на 67,2%).

"Причем, поясняют в КП, рост размера фонда обусловлен не только повышением зарплат, но и увеличением объемов выполняемых сотрудниками работ. Это связано с увеличением количества техники на дорогах, которую надо будет кому-то водить и чинить", – говорится в завершении материала.

Теги: Транспорт Министерство инфраструктуры Тарифы КГГА Новости Киева
Источник: 24 Канал
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