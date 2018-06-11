Исследование показало, сколько украинцев продолжает пользоваться "ВКонтакте"

Социальная сеть "Вконтакте" по итогам исследования интернет-аудитории Украины за май 2018 года сохранила четвертую строчку по посещаемости, ею пользуется почти каждый третий украинец.

Об этом сообщает Интернет ассоциация Украины со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

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В исследовании отмечается, что в топ-5 самых посещаемых сайтов среди украинских пользователей за май, вошли: Google, Youtube, Facebook, "Вконтакте" и Ukr.Net.

Среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составляла 67%, а месячный охват аудитории – 86%. В Youtube эти показатели составляли 42% и 73%, для Facebook – 33% и 57%.

Также среднедневной и месячный охват украинской аудитории "Вконтакте" составили 18% и 35% соответственно. В десятку популярных ресурсов также вошли сайты таких компаний и сервисов, как OLX, "Приватбанк", "Яндекс", "Одноклассники" и "Синоптик".

В исследованиях также взяты данные из оккупированного Россией Крыма и временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецких областей.

Напомним, в Украине соцсеть "ВКонтакте" запрещена с 16 мая 2017 года. Причиной запрета стала информационная война России, одним из инструментов которой является ВКонтакте.