Исследование экранных лиц роботов: кто оказался самым милым и самым дружелюбным

Исследователи классифицировали множество роботов с лицами, отраженными на экранах, по 76 признакам, например, формам и наличию тех или иных частей лица. На основе этих данных авторы провели статистический анализ, а также опросили добровольцев, чтобы выявить, как эти признаки влияют на восприятие лица робота людьми, а также какие черты лица сильнее всего влияют на дружелюбие роботов в глазах людей.

Об этом сообщает IEEE Spectrum. А сама работа была представлена на конференции HRI 2018.

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Ученые под руководством Майи Чакмак из Вашингтонского университета изучили, как люди воспринимают отдельные элементы лица роботов. Для анализа они выбрали роботов, которые выводят изображение лица на экран. Такие получили гораздо большее распространение, чем те, у которых за мимику отвечают механические приспособления, в первую очередь из-за намного меньшей сложности реализации и низкой стоимости такого решения.

Исследователи отобрали 157 роботов с экранными лицами. Затем они создали из их изображений датасет, описав каждое изображение 76 параметрами. Параметры можно разделить на несколько основных групп: наличие того или иного элемента, например, рта, носа или бровей; цвет и дополнительные параметры этих элементов, такие как блик на глазах; размер и форма элементов в отдельности и всего лица целиком; расположение элементов на лице. Часть параметров также описывает технические особенности самих роботов, в том числе размер и тип экрана, тип робота, страну происхождения и другие.



Ученые провели исследование лиц роботов

На основе этих данных ученые провели статистический анализ, чтобы понять, каковы тенденции среди современных роботов с экранными лицами. Оказалось, что 34,4% роботов имеют черное лицо и 20,4% – белое. Также 65,6% роботов имеют рот, 40,8% – глаза, а вот нос есть всего у 21,7% роботов. Также исследователи провели кластерный анализ и выявили группы похожих роботов, которые, например, напоминают робота ЕВА из мультфильма "ВАЛЛ-И", или робота Baxter, который часто применяется в исследовательских проектах.

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Кроме статистики роботов исследователи также проверили их восприятие людьми. Для начала они отобрали 12 наиболее характерных роботов, которые имели разную степень реализма и детализации. Потом попросили 50 добровольцев оценить этих роботов по 5-балльной шкале по шести параметрам, таким как доброжелательность или интеллект.



Ученые анализировали разные лица одного и того же робота

Самым дружелюбным оказался робот Omate Yumi.



Omate Yumi

Довольно интересно, что наиболее доброжелательным и вызывающим доверие оказался Gongzi, который похож на ЕВА из мультфильма. Также добровольцы отдали предпочтение менее реалистичным роботам для использования дома, а более реалистичным – для работы.



Gongzi

Во втором опросе авторы показывали добровольцам различные варианты лица одного робота, например, с носом или без или с разной формой глаз. Выяснилось, что отсутствие ключевых элементов, например, рта или зрачков, заметно повышает недоверие к роботу. Часто участники опроса считали, что такие роботы лучше подходят для охранных работ.

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Интересно, что добровольцы чаще называли роботов с ресницами и волосами мужественными, а роботов со щеками – женственными. Также наличие волос часто заставляло участников считать таких роботов детьми.