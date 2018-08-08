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Исследователи научили дроны отгонять стаи птиц от аэропортов

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Дроны в будущем могут быть использованы для разгона стай птиц в аэропортах
Дроны в будущем могут быть использованы для разгона стай птиц в аэропортах / Фото из открытых источников

Исследователи из США, Великобритании и Южной Кореи создали специальный алгоритм, который позволит дронам в автономном режиме отгонять птиц с территории аэропорта.

Об этом сообщается в журнале IEEE Transactions on Robotics.

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Отмечается, что в процессе работы исследователям удалось рассчитать модель поведения стаи птиц с выделением таких ключевых параметров, как критическое расстояние до чужака, расстояние, на котором птицы взаимодействуют между собой как стая.

На основе полученных данных исследователи смогли написать алгоритм, который автоматически подбирает траекторию движения для дрона, что соответствует всем учтенным критериям. Основной задачей дрона является смещение "центра тяжести" стаи в заданную точку, при этом траектория движения стаи не должна пересекать границы зоны безопасности.

Также траектория должна быть такой, которая не приведет к рассеиванию стаи.

Работоспособность модели проверили на компьютерной симуляции и недалеко от корейского города Тэджон. Эксперименты проводились на стаях цапель и гагар.

Исследователи использовали два квадрокоптера, один из которых отгонял стаи птиц, а другой определял траекторию самого дрона. Эксперименты показали, что разработанный метод в целом можно использовать, однако модель поведения птиц в стае требует доработок для учета их реального поведения.

Теги: Новости США наука авиация Техно Гаджеты Южная Корея Великобритания
Источник: 24 Канал
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