Исследователи выяснили, чем раньше были астероиды

Ученые Университета Флориды выяснили: астероиды, движущиеся по орбите вокруг Солнца, появились после распада или уничтожения древних небольших планет.

Об этом сообщает Daily Star.

Ученые отмечают, что это удалось определить благодаря исследованию метеоритов, которые время от времени падают за Землю. Они не что иное, как обломки астероидов.

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Кроме того, ученые выяснили, что орбиты астероидов зависят от их размера. С такой точки зрения, различия между метеоритами, которые достигали поверхности Земли, можно объяснить только процессами, которые происходили в больших телах, из которых они сформировались. Так как мелкие объекты в космосе просто не могли переживать такие тектонические изменения.

"Эти немалые объекты движутся в направлении Земли, поэтому, конечно, мы очень встревожены тем, как много их и из каких материалов они сформированы... Если какой-то сокрушительный космический объект будет приближаться к нашей планете, мы должны знать его природу, если хотим его нейтрализовать", – пояснил астроном-теоретик Стэнли Дермотт.

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