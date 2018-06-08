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Истек срок привлечения к ответственности Гоцула, а суд так и не рассмотрел его дело

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Игорь Гоцул
Игорь Гоцул / Радио Свобода

Срок привлечения к административной ответственности первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула, которого подозревают в возможном конфликте интересов, истек 6 июня. В течение трех месяцев Печерский районный суд Киева так и не провел заседание по его делу.

Об этом сообщает программа "Схемы", совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый".

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В марте 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Печерский суд Киева протокол об административном нарушении, а именно совершение Игорем Гоцулом действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов. Как рассказывали "Схемы", заместитель министра спорта одновременно является президентом Федерации легкой атлетики Украины. Он подписывал разрешения на финансирование легкоатлетических мероприятий, да еще и в обход электронной системы ProZorro.

По словам юриста общественной организации "Центр противодействия коррупции" Александра Литвина, судья Печерского райсуда Олег Белоцерковец несколько раз переносил заседания.


Игорь Гоцул

"Было три даты, на которые назначались судебные заседания, в частности в апреле, 22 мая, 31 мая. И ни одно заседание не состоялось. Как сообщил помощник судьи, дело сняли с рассмотрения, и отложили ориентировочно на август", – отмечает Александр Литвин.

Юрист отмечает, что даже при условий, если заседание состоится в августе, привлечь к ответственности заместителя министра будет невозможно, ведь трехмесячный срок, в который это можно было сделать, истек.

Журналисты "Схем" дважды пытались пообщаться с судьей Олегом Белоцерковцем, однако он отказался предоставить ответ, почему переносил заседания.


Олег Белоцерковец

"Обращайтесь в пресс-службу, пожалуйста", – сказал Белоцерковец.

Журналисты также пытались получить комментарий от самого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула, но он на звонки так и не ответил.

Ранее "Схемы" рассказывали, что первый заместитель министра молодежи и спорта, и по совместительству президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул минимум пять раз подписывал докладные записки относительно финансирования легкоатлетических мероприятий, проигнорировав утвержденную Минспорта обязанность использовать систему электронных торгов.

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Это было единственным условием правительственного эксперимента со спортивными федерациями, которым предоставили возможность напрямую получать и распоряжаться бюджетными средствами для организации и проведения спортивных мероприятий.

Игорь Гоцул в ответ "Схемам" заявил, что не занимается направлением расходов средств федерацией, которую возглавляет.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Министерство молодежи и спорта Расследования Новости Киева
Источник: 24 Канал
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