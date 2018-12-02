Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину

По российскому ТВ – просто истерия. На всех каналах, во всех передачах и новостях говорят только про Украину.

Нет, не говорят – орут, визжат, брызжут слюной, топают ногами, бьются в припадках. И так 24/7, каждый день, не умолкая.

Смысл только один:

Мы этих животных, нацию, которая не существует, страну-404 разбомбим, уничтожим, захватим. Они всю жизнь под нами ходили, они никто, а мы все. Да как они посмели, у них экономики нет, голод, кризис, разгул нацистов, бандитов, Порошенко тиран, убийца, кровопийца, мы всех сотрем в порошек, дойдем до Киева, это исконно русские земли, что это за недоязык у них, ха-ха, а у них скоро выборы, всю оппозицию Порошенко истребляет, власть узурпирует, легли под Запад, марионетки, а наши пушки, а наши самолеты, да за секунду их всех...

Ни одной формулировки или слова я не придумал, все это употребляется именно в таких и еще в более жестких выражениях ежечасно и впитывается многомиллионной армией баранов у телевизоров.

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Думаю, что в Третьем Рейхе еврейскому вопросу в прессе уделялось раза в два меньше внимания, чем в России уделяется Украине и украинцам. Просто безумие.

P.S. В данный момент орут: "Янукович разгонял Майдан более мягкими методами, чем во Франции разгоняли протестующих". "Да! С этими бандеровцами надо было жестче!", "Да у них там нацисты, фашисты, а наши деды..." Студия ревет, звереет и тонет в экстазе. Успокоившись: "А после перерыва мы поговорим о братских отношениях". Гости с дебильными ухмылками и неприкрытым цинизмом начинают хором петь: "Мы мечтою о мире живем!". Песня прерывается рекламой. АД.

Автор: Александр Тверской