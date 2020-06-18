На начало 1927 года украинцы не имели своего государства, в конце того же года – их было уже два. В Киеве провозгласили украинскую народную республику, а в Харькове Украинскую Народную Республику Советов.

Последняя была марионеточным образованием большевиков, которые незадолго до этого захватили власть в российской империи. Их сторонников на самом деле не хватало и здесь, поэтому свою попытку снова захватить Украину большевики окрестили гражданской войной. И говорите после этого, что история движется не по спирали. "Их там не было и нет" и все в этом духе. Об этом говорится в программе "Нация героев" на 24 канале.

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Из своих здешних фанатов, расположенных в Украине российских военных, которые недавно вернулись с фронтов Первой мировой и подверглись "красной пропаганде", а еще из мобилизованных солдат в российских городах. Большевикам удалось быстро сколотить более чем 100-тысячное войско, целью которого было вернуть буйных малороссов под "любящее крыло старшего брата".

В теории им было кому противостоять. Незадолго после отречения Николая 2 в российской армии начали активно формироваться украинизированные подразделения. То есть солдаты объединялись по национальному принципу. Создавались полки имени Богдана Хмельницкого, Павла Полуботка, Кости Гордиенко и так далее.

Часть их воевала на фронте Первой мировой, часть дислоцировалась в России, но немало было и в Киеве. Только первый корпус под командованием Павла Скоропадского насчитывал 60 тысяч штыков.

Павел Скоропадский / Скриншот из видео

Вот только далеко не все рвались в бой с большевиками. Эти люди были уставшие от многих лет войны, стремились вернуться домой, где как раз можно было откусить кусок земли от бывших помещиков, вокруг творился хаос. Да еще и центральная рада со своим генеральным секретариатом подливала масла в огонь, принимая одно за одним провальные решения в военной сфере.

Владимир Винниченко, по сути, тогдашний премьер-министр, никак не мог поверить, что русские действительно решили воевать с УНР. Он едва не дословно заявлял, что надо просто перестать стрелять. Что же современникам стоит обратить внимание на то, к чему может привести такая стратегия.

Владимир Винниченко / Скриншот из видео

Правительство существенно затормозило развитие собственной украинской армии, лишило влияния милитарно настроенного Симона Петлюру и все в таком духе. В итоге из более 200 тысяч украинских военных, в начале советско-украинской войны УНР могла рассчитывать едва на 20 тысяч. И даже так, именно украинская армия одержала победу в первом боевом столкновении этой войны.

Как происходил бой

Большевистские войска из Харькова начали наступление в глубь Украины. Захватив несколько городов, подошли к важной железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области. 700 солдат и местные, так называемые красногвардейцы, благодаря бронепоезду оснащенному пушкой заставили защитников отступить из Лозовой.

Вокзал в Лозовой / Скриншот из видео

Впрочем, уже за несколько часов полторы сотни украинских добровольцев начали неожиданную контратаку и смогли выбить большевиков со станции вернув свои позиции. Практически в то же время украинской армии удастся добиться успеха и на Правобережье, остановив наступление на Винницу.

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Упомянутые политические ошибки, да и сплошная непредсказуемость военно-революционного хаоса, не позволят развить успех этих первых побед. Инициатива в войне перейдет к большевикам.

И это далеко не все, что мы хотим рассказать о борьбе украинцев 100 лет назад, которая имеет так много общего с современностью.