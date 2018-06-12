Истязания током и пытки: истории крымчан, над которыми поиздевалось ФСБ России

Крымчане впервые заговорили о насилии российских спецслужб. Их не только пытали, но и обвиняли в терроризме и пытались завербовать. За время оккупации почти 200 человек подверглись физическому насилию, но эта цифра может быть больше. Российские спецслужбы запугивают людей, чтобы те молчали.

Пострадавший от рук Российского ФСБ Ибрахимджон Мирпочаев, впервые рассказал ужасные подробности пыток. В августе 2017 года в его дом в Крыму ворвались люди в масках, начали обыск, а затем надели мешок на голову мужчины и увезли в неизвестном направлении, где начали жестокие допросы.

"Если не будешь говорить как хочется, то мы приведем твою жену и будем при тебе ее насиловать, детей отдадим в детский дом, и ты просто пропадешь, тебя никто не будет искать, и тебя никто не найдет", – сказал Ибрахимджон Мирпочаев.

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Таким образом спецслужбы России пытаются собрать факты и обвинить человека в терроризме, экстремизме или просто завербовать. К дому, уже другого крымчанина, Рената Параламова ворвались люди в балаклавах без опознавательных знаков. Работали по советской схеме: обыск в доме, а затем дорога в неизвестном направлении.

Рената так же пытали током и допрашивали. Сегодня он выражает поддержку Ибрахимджону. Ведь молчание только на руку российским спецслужбам. Ренат говорит, что жизнь в Крыму, это как сидеть на пороховой бочке. Никогда не знаешь когда тебя могут "посетить".

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С самого начала аннексии Крыма, насилию подверглись 181 человек. Однако, как отмечают эксперты пострадавших людей больше. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что вся информация собирается и подается военной прокуратуре Крыма. Однако Россия не признает, что их спецслужбы действуют такими методами.

Явление это часто носит скрытый, латентный характер, так как значительная часть жертв боится заявлять о таких фактах и ​​оказывается эмоционально и физически сломленным,

– рассказал представитель прокуратуры Автономной Республики Крым Владимир Жбанков.

Только в апреле в стенах симферопольского СИЗО неестественной смертью умерло четверо заключенных. Двое из них – крымские татары. По данным правозащитников, у всех погибших отсутствовали мотивы для совершения самоубийств. Бороться с этим режимом, как отметили эксперты, возможно, только с помощью международных партнеров, поэтому призывают не молчать чтобы о жестокости оккупантов узнал весь мир.