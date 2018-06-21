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Источник: Советник Путина пригласил украинских депутатов на матч сборной России на ЧМ

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Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич
Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич / glavcom.ua

Суркис-старший, Медведчук, Рабинович и Шуфрич приглашены посетить игру Уругвай – Россия.

Григорий Суркис, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич посетят матч сборной России на Чемпионате мира 2018 года по футболу, пишет "Главком".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка и блогер Алена Яхно.

"25 июня состоится игра Уругвай – Россия, а 24 июня из Украины, а именно из аэропорта Жуляны чартерным самолетом (бортовой номер P4-GE, тип самолета Фалькон 900), в Россию вылетят Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Григорий Суркис и Нестор Шуфрич", – отметила она.

"Мой источник уверяет, что эти люди посетят игру по приглашению советника и помощника президента РФ Суркова", – добавила журналистка. Однако Яхно отметила, что доказательств у нее нет, но это "очень похоже на правду".

"То, что летят Суркис и Медведчук, – это ожидаемо, тут у меня даже сомнений нет. А вот то, что летят два народных депутата (Шуфрич и Рабинович), – это вообще на голову не налазит. Это, конечно, не государственная измена, но как по мне, где-то очень рядом", – подытожила она.

Напомним, экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин уже ездил в Москву на матч сборной России на Чемпионате мира. Заметим, что на Чемпионате мира в РФ была зафиксирована и первая смерть, от передозировки наркотиками.

Теги: Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 Нестор Шуфрич Владимир Путин Вадим Рабинович
Источник: 24 Канал
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