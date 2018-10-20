Источник вдохновения: 7 Іnstagram-страниц о завтраках и закусках

Ежегодно 20 октября кулинары всего мира отмечают свой профессиональный праздник. По такому случаю мы собрали семь Іnstagram-аккаунтов, из которых можно почерпнуть вдохновение для завтраков и закусок.

Как известно, завтрак – самая важная часть приема пищи. Если вы каждое утро в раздумьях, что же приготовить, мы собрали Іnstagram-страницы, которые станут источником вдохновения, из которых можно узнать оригинальные рецепты и способы эффектной подачи блюда.

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Kimberley Hasselbrink

Блогера с The Year In Food делится простыми, но нетипичными рецептам, например овсянка с кокосовыми хлопьями и клюквой.

Salad Pride

Это страница для фанатов салата. Автор Дэвид Без регулярно выкладывает фото и рецепты салата собственного приготовления, которые не только вкусны, но и очень красивы.

Breakfast London

На этом блоге представлены завтраки из Лондона с кратким описанием и отметкой места, где их подают.

Ida Frosk

Мы просто в восторге от оформления блюд норвежки Иды Скивенес.

Spoon Fork Bacon

Канал о еде стилиста и фотографа Дженни и Терри. Главный ингредиент практически во всех блюдах – бекон.

Jamie Oliver

Этот кулинар не нуждается в представлении – британец Джейми Оливер владелец десятков ресторанов по всему миру, марки посуды и бренда приправ.

Incredible Eggs

А это профиль, который посвящен только яйцам.