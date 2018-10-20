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      Источник вдохновения: 7 Іnstagram-страниц о завтраках и закусках

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      20 октября - Международный день кулинара и повара
      20 октября - Международный день кулинара и повара / 24 Канал

      Ежегодно 20 октября кулинары всего мира отмечают свой профессиональный праздник. По такому случаю мы собрали семь Іnstagram-аккаунтов, из которых можно почерпнуть вдохновение для завтраков и закусок.

      Как известно, завтрак – самая важная часть приема пищи. Если вы каждое утро в раздумьях, что же приготовить, мы собрали Іnstagram-страницы, которые станут источником вдохновения, из которых можно узнать оригинальные рецепты и способы эффектной подачи блюда.

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      Kimberley Hasselbrink

      Блогера с The Year In Food делится простыми, но нетипичными рецептам, например овсянка с кокосовыми хлопьями и клюквой.

       

      Salad Pride

      Это страница для фанатов салата. Автор Дэвид Без регулярно выкладывает фото и рецепты салата собственного приготовления, которые не только вкусны, но и очень красивы. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений David Bez (@saladpride)

       

      Breakfast London

      На этом блоге представлены завтраки из Лондона с кратким описанием и отметкой места, где их подают. 

       

      Ida Frosk

      Мы просто в восторге от оформления блюд норвежки Иды Скивенес.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений idafrosk (@idafrosk)

       

      Spoon Fork Bacon

      Канал о еде стилиста и фотографа Дженни и Терри. Главный ингредиент практически во всех блюдах – бекон. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений spoonforkbacon (@spoonforkbacon)

       

      Jamie Oliver

      Этот кулинар не нуждается в представлении – британец Джейми Оливер владелец десятков ресторанов по всему миру, марки посуды и бренда приправ.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jamie Oliver (@jamieoliver)

       

      Incredible Eggs

      А это профиль, который посвящен только яйцам.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Incredible Egg (@incredibleegg)

       

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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