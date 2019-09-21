Историческая ценность под горой хлама: какие книги нашли в Черкасской области

Черкащанин случайно выкопал возле собственного дома редкую историческую находку. Найденное сразу отнес в краеведческий музей. Когда специалисты открыли книги, были шокированы. Сотни лет под землей были закопаны настоящие исторические сокровища.

Тимофей Назаренко недавно купил дом. Он как раз убирал кучи мусора, когда наткнулся на неизвестный ящик. В куче хлама никак не ожидал найти книги, датированные 17 веком.

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"В ящике нашел книги. Сначала подумал, что это какая-то ценность. Потому что они были мокрые, думаю, положу их в дровник. Аккуратно положил их между сухих дров, чтобы оно подсохло и счастливо забыл на несколько лет", — рассказал местный житель Тимофей Назаренко.



Найденные книги

Работники Черкасского краеведческого музея даже не ожидали, что книги будут иметь такую историческую ценность. Оказалось, что четыре старопечатные книги появились еще в 1646 году.

Эти книги они, как наставления, рассказы, учебник. Потому что мы вчера открыли случайно и там было написано как себя вести, как учиться,

– объяснила заместитель директора Черкасского областного краеведческого музея Татьяна Григоренко.

Три рукописи написаны от руки, а одна книга напечатана – это религиозные книги на церковнославянском языке. Краевед Сергей Ганницкий уверен, что эти книги принадлежали шеститисячной религиозной общине, которая в то время жила на территории Черкасс. Они продолжали церковные ритуалы даже при советской власти, которая преследовала верующих. Возможно, именно поэтому книги и закопали.



Ценные старопечатные книги 17 века

"Они подвергались со стороны официальных властей преследованиям и, возможно, осуществляли свои какие-то там меры тайно, для определенного круга. И кто-то эти книги хранил", – добавил краевед Сергей Ганницкий. Подробнее о старопечатных книгах, их ценности и происхождение станет известно во время будущей реставрации.