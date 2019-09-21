23:03
21 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, сегодня
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, сегодня
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Историческая ценность под горой хлама: какие книги нашли в Черкасской области

      94 Читати новину українською

      Черкащанин случайно выкопал возле собственного дома редкую историческую находку. Найденное сразу отнес в краеведческий музей. Когда специалисты открыли книги, были шокированы. Сотни лет под землей были закопаны настоящие исторические сокровища.

      Тимофей Назаренко недавно купил дом. Он как раз убирал кучи мусора, когда наткнулся на неизвестный ящик. В куче хлама никак не ожидал найти книги, датированные 17 веком.

      Читайте также: Во Львове на книжном форуме выбрали лучшую книгу

      "В ящике нашел книги. Сначала подумал, что это какая-то ценность. Потому что они были мокрые, думаю, положу их в дровник. Аккуратно положил их между сухих дров, чтобы оно подсохло и счастливо забыл на несколько лет", — рассказал местный житель Тимофей Назаренко.

      Цінні стародруки 17 століття
      Найденные книги

      Работники Черкасского краеведческого музея даже не ожидали, что книги будут иметь такую историческую ценность. Оказалось, что четыре старопечатные книги появились еще в 1646 году.

      Эти книги они, как наставления, рассказы, учебник. Потому что мы вчера открыли случайно и там было написано как себя вести, как учиться,
      – объяснила заместитель директора Черкасского областного краеведческого музея Татьяна Григоренко.

      Три рукописи написаны от руки, а одна книга напечатана – это религиозные книги на церковнославянском языке. Краевед Сергей Ганницкий уверен, что эти книги принадлежали шеститисячной религиозной общине, которая в то время жила на территории Черкасс. Они продолжали церковные ритуалы даже при советской власти, которая преследовала верующих. Возможно, именно поэтому книги и закопали.

      Цінні стародруки 17 століття
      Ценные старопечатные книги 17 века

      "Они подвергались со стороны официальных властей преследованиям и, возможно, осуществляли свои какие-то там меры тайно, для определенного круга. И кто-то эти книги хранил", – добавил краевед Сергей Ганницкий. Подробнее о старопечатных книгах, их ценности и происхождение станет известно во время будущей реставрации.

      blog_ava
      В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего
      сегодня
      2770
      Теги: Новости Украины СССР Новости Черкасс Литература
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщине
      сегодня , 22:40 Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщине
      24
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      сегодня , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 282
      Голобородько VS Зеленський: що ховається за бюджетом-2020 та чим відомий Смірнов
      сегодня , 20:00 Голобородько VS Зеленський: що ховається за бюджетом-2020 та чим відомий Смірнов
      Антон Голобородько 109
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      сегодня , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 852
      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      сегодня , 18:00 Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 499
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук