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Историческая победа Махатхира Мохамада на выборах в Малайзии: что ждет страну

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Как лидеру оппозиции Махатхиру Мохамаду удалось победить и что ждет Малайзию
Как лидеру оппозиции Махатхиру Мохамаду удалось победить и что ждет Малайзию / Al Jazeera

На парламентских выборах в Малайзии впервые за 60 лет победила оппозиционная коалиция "Альянс надежды" во главе с 92-летним Махатхиром Мохамадом.

Бывший премьер-министр страны, который возглавлял правительство Малайзии с 1981 по 2003 годы, станет старейшим выборным лидером в мире, пишет BBC.

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Мохамад вышел с пенсии и перешел к оппозиции, чтобы сместить действующего главу правительства Наджиба Разака, которого обвиняют в коррупции.

Оппозиция получит 113 из 222 мест в Палате представителей, а "Национальный фронт", который был при власти со времен независимости страны в 1957 году, будетиметь  всего 79 кресел.

Поскольку ни одна партия в составе коалиции не получила большинства, технически теперь король Малайзии Мухаммад V должен решить, из каких политических сил будет формироваться правительство и кто его возглавит.

Издание отмечает, что уже экс-премьер-министр Наджиб готов "принять вердикт народа", но СМИ предполагают, что не следует ожидать плавного перехода к власти после такого большого политического переворота.

Да, да, я все еще жив
– заявил лидер оппозиции Махатхир на пресс-конференции в четверг, добавив, что его коалиция не будет "искать мести, но вернет верховенство права".

Под его руководством Малайзия стала одним из "азиатских тигров" – группой стран, экономика которых быстро развивалась в 90-х годах. Но Махатхир был авторитарным деятелем, который использовал противоречивые законы о безопасности для блокировки своих политических оппонентов, говорится в статье.
Его заместителя Анвара Ибрагима был уволен и обвинен в коррупции и сексуальных домогательствах, а впоследствии арестован. Махатхир также был наставником Наджиба, который стал премьер-министром в 2008 году.

Наджиба Разака звинувачують у корупції
Наджиба Разака обвиняют в присвоении около 700 миллионов долларов США из государственного инвестиционного фонда Malaysia Development Berhad. Деятельность фонда расследует несколько стран, а сам Разак все обвинения отвергает.

Тем временем оппозиция Махатхира столкнется с рядом вызовов, отмечается в публикации. Открытым остается вопрос, насколько хорошо будет работать в правительстве коалиция, которая объединилась в основном для того, чтобы вытеснить Наджиба Разака.

Кроме того, прогнозировалось, что выборы в Малайзии 9 мая не будут "свободными и справедливыми". Так, недавно правительство приняло закон, который перекраивал избирательные ограничения, что позволило правительству получить преимущество в избирательных округах и заполнить их малайскими мусульманами, которые считаются сторонниками "Национального фронта". К тому же, за несколько дней до голосования группа активистов-реформаторов Bersih 2.0 обвинила избирательную комиссию в осуществлении многих "избирательных преступлений", в частности, в нарушении правил голосования на почте и невозможности извлечения погибших из избирательного списка.

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Теги: Новости политики Публикации Малайзия
Источник: 24 Канал
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