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Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына: стали известны темы саммита

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Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына: стали известны темы саммита
Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына: стали известны темы саммита / Главком

Северокорейская сторона озвучила темы, которые будут обсуждать президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Сингапуре 12 июня.

Об этом сообщает ЦТАК.

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Таким образом лидеры стран обсудят вопрос установления "постоянного и прочного механизма поддержания мира на Корейском полуострове", а также вопросы, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 10 июня на историческую встречу в Сингапур прибыл Ким Чен Ын.

Вскоре после лидера КНДР в Сингапур прибыл Дональд Трамп.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын Сингапур
Источник: 24 Канал
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