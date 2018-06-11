Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына: стали известны темы саммита
Северокорейская сторона озвучила темы, которые будут обсуждать президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Сингапуре 12 июня.
Об этом сообщает ЦТАК.
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Таким образом лидеры стран обсудят вопрос установления "постоянного и прочного механизма поддержания мира на Корейском полуострове", а также вопросы, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова.
Напомним, 10 июня на историческую встречу в Сингапур прибыл Ким Чен Ын.
Вскоре после лидера КНДР в Сингапур прибыл Дональд Трамп.
Источник: 24 Канал
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