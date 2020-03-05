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      Исторический антирекорд министров. "Слуги народа" не доверяют Рябошапке – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 4 марта – в украинской политике произошла перезагрузка правительства. Министры просидели в своих креслах всего 188 дней. В Верховной Раде состоялся сбор подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Начал собирать подписи и зарегистрировал соответствующее постановление нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта избрала нового главу Правительства Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

      Рада назначила новое правительство Шмыгаля: список министров
      4 марта
      Теги: Слуга народа Руслан Рябошапка Верховная Рада Гуд найт Юкрейн
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