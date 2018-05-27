Исторический финал Лиги чемпионов: для одних триумф, для других фиаско

Киев стал свидетелем исторической победы мадридского "Реала" британским "Ливерпулем". В финале Лиге Чемпионов "сливочные" победили со счетом 3:1. При этом, Зинедин Зидан стал первым тренером, который выиграл Кубок чемпионов в третий раз подряд. А Гарет Бэйл – первым игроком в истории турнира, который отметился дублем, выйдя на замену.

Накануне решающей игры, фаны озвучили, что миссия египетского короля ливерпульцев Мухаммеда Салаха – одолеть титанов мирового футбола – мадридский "Реал". С париками египетских фараонов и кружками пива болельщики "Ливерпуля" направлялись на Олимпийский. Впервые за 11 лет их команда снова в финале Лиги чемпионов.

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Болельщики же соперника надвигались с другого от стадиона фланга. В руках фанов Реала – заповедный трофей. Поскольку они – действующие победители самого престижного клубного турнира Европы.

Этот кубок был на финалах лиги Чемпионов с Реалом с 1998 года в Амстердаме. Затем в париже в 2000 году, в Глазго в 2002 году, в Лиссабоне в 2014 году, в Милане в 2016 году, в кардиффе в прошлом 2017 года и сегодня здесь в Киеве. И мы надеемся, что он снова принесет удачу и мы в тринадцатый раз выиграем Лигу Чемпионов,

– рассказал перед игрой болельщик Хосе.

Но агрессии между фанатами не было. И на всякий случай полицейские дежурили всюду. А фанатов, перед тем, как допустить на стадион, проверяли трижды: отбирали все, чем можно нанести удар, даже воду в пластиковых бутылках. Однако придирчивость правоохранителей не притупляла передфутбольной эйфории. И вот зазвучал заветный гимн Лиги чемпионов.



Зинедин Зидан

Первый тайм матча стал драматичным для двух игроков обеих команд. На двадцатых минутах "Ливерпуль" лишился своего главного бомбардира Салаха, – его заменили из-за повреждения плеча. Продолжить игру "египетский король" уже не смог.

Эпизод с Серхио Рамосом и Салахом выглядел действительно ужасно. Очень серьезная травма, у него было повреждено плечо. После того как Салах покинул поле, мы потеряли наш ритм игры, а соперник наоборот увеличил давление. Мы отошли назад и не смогли достойно ответить,

– отметил главный тренер Юрген Клопп.

Через несколько минут та же участь постигла и защитника "Реала" Карвахаля. Во втором тайме счет первыми открыли "сливочные", однако не без помощи вратаря соперника. Лорис Кариус выбил мяч из ворот прямо у ноги Карима Бензема. Тот не промахнулся. И если за первый мяч Ливерпуль оперативно отыгрался, то после двух голов Бэйла реванш англичанам был уже не под силу.

Относительно первого своего гола, то помню как Марселло подавал. Решил попробовать пробить через себя. Рад, что удачно принял, и мяч оказался в сетке ворот. Относительно второго мяча – получил пространство и воспользовался случаем. Сначала я думал, что голкипер соперника принял мяч, однако он ошибся и, на счастье для нас, этот гол принес нам победу,

– отметил игрок ФК "Реал" Гарет Бэйл.

3:1 – "Реал" в тринадцатый раз Чемпион Европы. После игры вратарь "Ливерпуля" Кариус, который упустил три мяча, со слезами на глазах просил прощения у своих поклонников. Однако английские фанаты, несмотря на проигрыш, подбадривали своих даже после финального свистка. Фанаты обоих клубов еще долго гуляли по улицам Киева.