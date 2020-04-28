Исторический снимок Зеленского, к Авакову – на коне, ресторан для белок: фото дня

28 апреля 2020 года подарило много положительных и даже веселых моментов, которые нашли отражение в нашей традиционной рубрике "Фото дня". Это довольно неожиданно – как для нынешнего непростого и бурного жизни, поэтому давайте отметим их в памяти.

Повага до закону



Володимир Зеленський підписує закон / Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі. "Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто", – сказав глава держави. Сама мить підпису зафіксована на фото ОП. Ця світлина точно війде в історію, а поки її жваво обговорюють у мережах – українці звернули увагу на те, що Зеленський підписує документ стоячи…

Важливі подробиці: Закон про землю 2020 в Україні: текст закону та що він означає

"Викинув коника" на коні



Валентин Бур’янов прямує до Арсена Авакова / Фото Facebook Valentyn Buryanov

"Карантинний плавець" Валентин Бур’янов – той самий, хто намагався переплисти Дніпро, аби назло карантину потрапити на спортмайданчик, – знову "викинув коника". Приїхав до будівлі МВС, щоб передати звернення до міністра Арсена Авакова, на… коні! Передати петицію особисто в руки чиновнику вершник не зміг, тому відправив поштою. Сподіваємося, звичайною, а не кінною…

Жіноча помста: Одеситка скористалась послугами салону під час карантину і "здала" його у поліцію

Сонцем по вірусу?

Літо ще далеко, але спека вже оповила планету. Тому в багатьох країнах світу, незважаючи на карантинні обмеження, почався активний пляжний сезон.



Каліфорнійський пляж сьогодні / Фото Getty

Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсон уклінно просив земляків не йти на пляжі, пише The Guardian. Але багато американців не дослухалися його прохань – дивіться фото.

Всі успіхи у боротьбі з COVD-19 можуть піти нанівець, – журиться тепер Ньюсон.

В Австралії та Новій Зеландії замордовані карантином люди теж кинулися до води, але там ситуація кардинально інша – тамтешня влада офіційно відкрила пляжі (хоча ресторани, бари і більшість магазинів, як і раніше, закриті). Особливо зраділи "вольності" любителі серфінгу. Тим більше, що якраз зараз – сезон вітрів, і хвилі підіймаються що треба.

Важливо знати! Тепла погода не послабить коронавірус, – МОЗ

До нього прийдуть білочки…



Ресторан для білочок / Фото Instagram jamesvreeland

Американець Джеймс Вріланд з містечка Оук-Парк (штат Мічіган) відкрив унікальний заклад – ресторан для білок. На території, що огороджена декоративним забором, розташовані мініатюрні столики і навіть вішаки для одягу. В меню – арахіс, яблука, шматочки піцци… Власник ресторану поки не зізнався скільки білочок до нього приходило.

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