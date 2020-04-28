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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      Исторический снимок Зеленского, к Авакову – на коне, ресторан для белок: фото дня

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      "Дніпровський плавець" їде до "вічного міністра"
      "Дніпровський плавець" їде до "вічного міністра" / Фото Facebook Valentyn Buryanov

      28 апреля 2020 года подарило много положительных и даже веселых моментов, которые нашли отражение в нашей традиционной рубрике "Фото дня". Это довольно неожиданно – как для нынешнего непростого и бурного жизни, поэтому давайте отметим их в памяти.

      Повага до закону

      Володимир Зеленський підписує закон про ринок землі
      Володимир Зеленський підписує закон / Фото ОП

      Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі. "Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто", – сказав глава держави. Сама мить підпису зафіксована на фото ОП. Ця світлина точно війде в історію, а поки її жваво обговорюють у мережах – українці звернули увагу на те, що Зеленський підписує документ стоячи…

      Важливі подробиці: Закон про землю 2020 в Україні: текст закону та що він означає

      "Викинув коника" на коні

      Валентин Бурьянов
      Валентин Бур’янов прямує до Арсена Авакова / Фото Facebook Valentyn Buryanov

      "Карантинний плавець" Валентин Бур’янов – той самий, хто намагався переплисти Дніпро, аби назло карантину потрапити на спортмайданчик, – знову "викинув коника". Приїхав до будівлі МВС, щоб передати звернення до міністра Арсена Авакова, на… коні! Передати петицію особисто в руки чиновнику вершник не зміг, тому відправив поштою. Сподіваємося, звичайною, а не кінною…

      Жіноча помста: Одеситка скористалась послугами салону під час карантину і "здала" його у поліцію

      Сонцем по вірусу?

      Літо ще далеко, але спека вже оповила планету. Тому в багатьох країнах світу, незважаючи на карантинні обмеження, почався активний пляжний сезон.

      Пляж Каліфорнії
      Каліфорнійський пляж сьогодні / Фото Getty

      Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсон уклінно просив земляків не йти на пляжі, пише The Guardian. Але багато американців не дослухалися його прохань – дивіться фото.

      Всі успіхи у боротьбі з COVD-19 можуть піти нанівець, – журиться тепер Ньюсон.

      В Австралії та Новій Зеландії замордовані карантином люди теж кинулися до води, але там ситуація кардинально інша – тамтешня влада офіційно відкрила пляжі (хоча ресторани, бари і більшість магазинів, як і раніше, закриті). Особливо зраділи "вольності" любителі серфінгу. Тим більше, що якраз зараз – сезон вітрів, і хвилі підіймаються що треба.

      Важливо знати! Тепла погода не послабить коронавірус, – МОЗ

      До нього прийдуть білочки…

      Ресторан для білочок
      Ресторан для білочок / Фото Instagram jamesvreeland

      Американець Джеймс Вріланд з містечка Оук-Парк (штат Мічіган) відкрив унікальний заклад – ресторан для білок. На території, що огороджена декоративним забором, розташовані мініатюрні столики і навіть вішаки для одягу. В меню – арахіс, яблука, шматочки піцци… Власник ресторану поки не зізнався скільки білочок до нього приходило.

      Фото 27 квітня: Бійка "чиновник vs поліція", карантинні мітинги і "свято Нептуна" в ЗСУ

      Автор: Анатолий Яворский
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Фото дня Публикации Новости Украины Офіс Президента Владимир Зеленский
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