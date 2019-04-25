Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные люди
Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка и это решение нардепов получило немало положительных отзывов от политиков и известных украинцев. В большинства из них общее мнение – защита украинского языка является вопросом национальной безопасности.
25 апреля парламент проголосовал за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон изменяет языковую политику и условия ее реализации. На украинском языке должны будут разговаривать все граждане страны и те, кто хочет стать гражданином государства.
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Закон об украинском языке – это еще один важный документ среди формирующих основу государственности, заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он поблагодарил нардепов, которые разрабатывали этот законопроект и боролись за него.
Украинский язык – это душа Украины. Его защита – вопрос национальной безопасности,
– написал Яценюк в своем Twitter.
"Поздравляю всех украинцев с важным и действительно историческим для нас решением. Потому что #МоваНаЧасі", – написала в соцсети в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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А украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук лаконично, однако радостно отреагировал на закон о языке. Он написал: "Молодцы! Не подвели!", очевидно, имея в виду народных депутатов.
"Армия! Язык! Вера! Лозунг, идея, идеология президента Порошенко и его команды актуальнее, чем когда либо!!!", – заявила первый вице-спикер парламента, нардеп Ирина Геращенко и поделилась радостными фото из Рады после принятия закона.
Однако не все так единодушны в своем отношении к украинскому языку. Так, известный своей пророссийской позицией нардеп Вадим Новинский из фракции "Оппозиционный блок" потребовал моратория на закон о языке и на законы о вероисповедании и истории.
"Ради общественного мира и покоя ... фракция "Оппозиционного блока" предлагает ввести в Украине мораторий на рассмотрение законопроектов и постановлений, которые раскалывают, – а именно те, которые касаются языковых вопросов, веры и конфессиональной жизни, а также спорных моментов истории", – заявил Новинский.
Для победы в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины нам нужно укреплять основы нашей государственности, заявила нардеп и жена генпрокурора Ирина Луценко. Именно поэтому мы должны усиливать и распространять употребление украинского языка во всех сферах общественной жизни.
Закон, который мы приняли сегодня, будет способствовать национальному единству и внедрению европейских стандартов отношения к правам меньшинств. Этот проект, учитывая наше будущее членство в Европейском Союзе, был согласован с европейскими моделями языковой политики,
– отметила Луценко.
Сегодня украинцы победили! Это большой день украинской победы. Мы больше не будем проигрывать! Никогда! Теперь Украина означает – победа!
– заявил спикер парламента Андрей Парубий.
"Язык должен быть чистым и живым! Закон – это только начало, главное – последовательное и толерантное его выполнение. Он должен стать связующим для всех, должен помогать, а не наказывать. Только так будет успех", – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин .
Историческим моментом принятия закона об украинском языке назвала и известная телеведущая Янина Соколова.
Не сдерживал эмоций из-за закона и известный украинский журналист Роман Скрыпин.
В Чистый четверг продолжаем очищать Украину,
– так отреагировал на закон о языке глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
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