Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные люди

Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка и это решение нардепов получило немало положительных отзывов от политиков и известных украинцев. В большинства из них общее мнение – защита украинского языка является вопросом национальной безопасности.

25 апреля парламент проголосовал за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон изменяет языковую политику и условия ее реализации. На украинском языке должны будут разговаривать все граждане страны и те, кто хочет стать гражданином государства.

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Закон об украинском языке – это еще один важный документ среди формирующих основу государственности, заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он поблагодарил нардепов, которые разрабатывали этот законопроект и боролись за него.

Украинский язык – это душа Украины. Его защита – вопрос национальной безопасности,

– написал Яценюк в своем Twitter.

Закон про українську мову ухвалено. Це ще один важливий документ серед тих,які формують основу державності. Велика подяка нашій команді @NarodnyiFront ,яка розробляла цей законопроект і боролася за нього.



Українська мова -це душа України. Її захист -питання національної безпеки pic.twitter.com/216EESHXS4 — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) 25 апреля 2019 г.

"Поздравляю всех украинцев с важным и действительно историческим для нас решением. Потому что #МоваНаЧасі", – написала в соцсети в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Закон про функціонування української мови як державної — прийнято. 278 голосів “за”. Вітаю усіх українців з важливим та насправді історичним для нас рішенням. Бо #МоваНаЧасі — Уляна Супрун (@usuprun) 25 апреля 2019 г.

А украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук лаконично, однако радостно отреагировал на закон о языке. Он написал: "Молодцы! Не подвели!", очевидно, имея в виду народных депутатов.

"Армия! Язык! Вера! Лозунг, идея, идеология президента Порошенко и его команды актуальнее, чем когда либо!!!", – заявила первый вице-спикер парламента, нардеп Ирина Геращенко и поделилась радостными фото из Рады после принятия закона.

Однако не все так единодушны в своем отношении к украинскому языку. Так, известный своей пророссийской позицией нардеп Вадим Новинский из фракции "Оппозиционный блок" потребовал моратория на закон о языке и на законы о вероисповедании и истории.

"Ради общественного мира и покоя ... фракция "Оппозиционного блока" предлагает ввести в Украине мораторий на рассмотрение законопроектов и постановлений, которые раскалывают, – а именно те, которые касаются языковых вопросов, веры и конфессиональной жизни, а также спорных моментов истории", – заявил Новинский.

Для победы в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины нам нужно укреплять основы нашей государственности, заявила нардеп и жена генпрокурора Ирина Луценко. Именно поэтому мы должны усиливать и распространять употребление украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Закон, который мы приняли сегодня, будет способствовать национальному единству и внедрению европейских стандартов отношения к правам меньшинств. Этот проект, учитывая наше будущее членство в Европейском Союзе, был согласован с европейскими моделями языковой политики,

– отметила Луценко.

Сегодня украинцы победили! Это большой день украинской победы. Мы больше не будем проигрывать! Никогда! Теперь Украина означает – победа!

– заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Сьогодні українці перемогли! Це великий день української перемоги. Ми більше не будемо програвати! Ніколи! Тепер Україна означає - перемога! Закон про функціонування української мови, як державної – ухвалено! Слава Україні! #МоваНаЧасі pic.twitter.com/8qkmz7ohIC — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 25 апреля 2019 г.

"Язык должен быть чистым и живым! Закон – это только начало, главное – последовательное и толерантное его выполнение. Он должен стать связующим для всех, должен помогать, а не наказывать. Только так будет успех", – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин .

Добрі новини в Чистий четвер - мовний закон прийнято. Мова має бути чистою і живою️. Закон - це тільки початок, головне - послідовне і толерантне його виконання. Він має стати єднальним для всіх, має допомагати, а не карати. Тільки так матиме успіх. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 апреля 2019 г.

Историческим моментом принятия закона об украинском языке назвала и известная телеведущая Янина Соколова.

Не сдерживал эмоций из-за закона и известный украинский журналист Роман Скрыпин.

В Чистый четверг продолжаем очищать Украину,

– так отреагировал на закон о языке глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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