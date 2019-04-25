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      Историческое решение: как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные люди

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      Закон об украинском языке: реакция известных украинцев и политиков
      Закон об украинском языке: реакция известных украинцев и политиков / Фото из открытых источников

      Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка и это решение нардепов получило немало положительных отзывов от политиков и известных украинцев. В большинства из них общее мнение – защита украинского языка является вопросом национальной безопасности.

      25 апреля парламент проголосовал за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон изменяет языковую политику и условия ее реализации. На украинском языке должны будут разговаривать все граждане страны и те, кто хочет стать гражданином государства.

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      Закон об украинском языке – это еще один важный документ среди формирующих основу государственности, заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он поблагодарил нардепов, которые разрабатывали этот законопроект и боролись за него.

      Украинский язык – это душа Украины. Его защита – вопрос национальной безопасности,
      – написал Яценюк в своем Twitter.

      "Поздравляю всех украинцев с важным и действительно историческим для нас решением. Потому что #МоваНаЧасі", – написала в соцсети в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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      А украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук лаконично, однако радостно отреагировал на закон о языке. Он написал: "Молодцы! Не подвели!", очевидно, имея в виду народных депутатов.

      "Армия! Язык! Вера! Лозунг, идея, идеология президента Порошенко и его команды актуальнее, чем когда либо!!!", – заявила первый вице-спикер парламента, нардеп Ирина Геращенко и поделилась радостными фото из Рады после принятия закона.

      Однако не все так единодушны в своем отношении к украинскому языку. Так, известный своей пророссийской позицией нардеп Вадим Новинский из фракции "Оппозиционный блок" потребовал моратория на закон о языке и на законы о вероисповедании и истории.

      "Ради общественного мира и покоя ... фракция "Оппозиционного блока" предлагает ввести в Украине мораторий на рассмотрение законопроектов и постановлений, которые раскалывают, – а именно те, которые касаются языковых вопросов, веры и конфессиональной жизни, а также спорных моментов истории", – заявил Новинский.

      Для победы в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины нам нужно укреплять основы нашей государственности, заявила нардеп и жена генпрокурора Ирина Луценко. Именно поэтому мы должны усиливать и распространять употребление украинского языка во всех сферах общественной жизни.

      Закон, который мы приняли сегодня, будет способствовать национальному единству и внедрению европейских стандартов отношения к правам меньшинств. Этот проект, учитывая наше будущее членство в Европейском Союзе, был согласован с европейскими моделями языковой политики,
      – отметила Луценко.

      Сегодня украинцы победили! Это большой день украинской победы. Мы больше не будем проигрывать! Никогда! Теперь Украина означает – победа!
      – заявил спикер парламента Андрей Парубий.

      "Язык должен быть чистым и живым! Закон – это только начало, главное – последовательное и толерантное его выполнение. Он должен стать связующим для всех, должен помогать, а не наказывать. Только так будет успех", – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин .

      Историческим моментом принятия закона об украинском языке назвала и известная телеведущая Янина Соколова.

      Не сдерживал эмоций из-за закона и известный украинский журналист Роман Скрыпин.

      В Чистый четверг продолжаем очищать Украину,
      – так отреагировал на закон о языке глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

      Новость постоянно дополняется​...

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      Теги: Новости политики Законодательство Новости Украины Верховная Рада Украинский язык языковый вопрос Журналисты Павел Климкин Андрей Парубий Ирина Луценко Вадим Новинский Святослав Вакарчук Ульяна Супрун Арсений Яценюк
      Источник: 24 канал
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