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В Киеве на велотреке проводят международные соревнования

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7 сентября на столичном велотреке стартовали первые в истории Киева международные соревнования. Померяться силами приехали более ста спортсменов. Из Испании, Грузии, Бельгии, Беларуси.

Такого уровня соревнований на восстановленном Киевском велотреке еще не было – не так давно его фактически довели до разрушения с целью построить на его месте элитный дом с паркингом.

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"В результате этой длительной борьбы за то, чтобы его не застроили, мы получили трек с очень качественной геометрией, полотном, которые соответствуют всем международным стандартам", – сказал директор Киевского велотрека Владимир Мельник.

На соревнования приехали спортсмены из Испании, Грузии, Бельгии, Беларуси, Азербайджана и Южно-Африканской Республики.

Сейчас фактически идет подготовка к Олимпийскому циклу, к Кубкам мира и гонщикам очень нужны очки, а получить они их могут на таких соревнованиях, как наши,
– рассказал соорганизатор соревнований Николай Вогнык.

Первые индивидуальные гонки велосипедистов прошли без казусов, все фиксировалось камерами. С лучшим результатом победил спортсмен сборной Грузии – Максим Лопатюк, который только недавно начал соревноваться под этим флагом, ведь сам он одессит и много лет боролся за Украину.

Максим Лопатюк

Спортсмен может быть сам по себе, а вот тренеры, президент ассоциации не могут существовать без спортсменов. Должно прийти осознание этого, тогда деньги буду распределяться правильно, а не забрасиваться в карман. Тогда будет развитие не только в велоспорте, в принципе везде,
– заверил Лопатюк.

Соревнования на киевском велотреке пройдут с 7 по 9 сентября.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Спорт Новости Киева велоспорт
Источник: 24 канал
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