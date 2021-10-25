В историческом центре Харькова открыли новый Сквер Мыслителей. Он символизирует дружеские отношения между Украиной, Казахстаном и Азербайджаном, отметил главный меценат проекта, почетный консул Казахстана в Украине Эмин Наджафли.

Единство стран олицетворяет скульптурная композиция, посвященная трем выдающимся мыслителям. Это украинский философ Григорий Сковорода, казахский мыслитель Абай Кунанбаев и азербайджанский просветитель Мирза Фатали Ахундов.

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"Я сам родился в Азербайджане, долго живу в Украине, являюсь почетным консулом Казахстана. Эти три страны для меня очень близки. Наш город всегда был мультикультурным. Очень многие национальности здесь жили бок о бок. Поэтому эта скульптурная композиция как раз в духе нашего города", – сказал почетный консул Республики Казахстан в Харькове Эмин Наджафли.

Меценату проекта вручили свидетельство о национальном рекорде

Первые гости Сквера Мыслителей отметили сочетание классики с современными технологиями. На скульптуре размещен специальный QR-код, который оживляет в смартфоне Григория Сковороду, который в дополненной реальности проводит всем желающим экскурсию.

Открыли новый Сквер Мыслителей: смотрите видео

Новаторство скульптуры оценили представители Книги рекордов Украины. Главному меценату вручили свидетельство о национальном рекорде в категории "Искусство, впервые".

Поворотный механизм уникален. Это первая скульптура трех мыслителей. Такого еще в Украине не было,

– рассказал представитель Книги рекордов Украины Дмитрий Кулибабин.

В честь открытия сквера для горожан устроили праздник. Мировые хиты со сцены, зажигательные танцы, а также фестиваль уличной еды. Шашлык для более полутора тысяч гостей готовил лично отец консула Казахстана в Украине Эмина Наджафли.

Кроме этого, все желающие имели возможность попробовать и другие национальные блюда трех дружественных государств абсолютно бесплатно.