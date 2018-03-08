Истории, которые вдохновляют: как женщины с Донбасса развили свой бизнес в Украине

Начать собственное дело для украинцев всегда кажется сложно. Бюрократическая волокита и палки в колесах от местных коррупционеров при власти, а еще и война в стране убивают желание у малых и средних бизнесменов. Предпринимателям с Донбасса знакомы все эти трудности, однако они таки нашли способ развивать свой бизнес.

В этом им помог проект от Европейского союза в сотрудничестве с Международной ассоциацией миграции. Более 10 тысяч украинских предпринимателей, защитив свои бизнеспланы, выиграли гранты в виде оборудования, которое помогло им выйти на новый уровень в ведении собственного бизнеса. Большинство из участников – вынужденные переселенцы с Донбасса, и как ни странно, именно женщины.

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Марина Дмитрено, как и каждый день, навещает своих любимцев, собирает еще теплые яички. Воплотить в жизнь свое детское увлечение женщину натолкнули ужасные обстоятельства. Война заставила ее бросить работу бухгалтером и бежать из родной Горловки. Уже на Киевщине местная власть выделила переселенцам земельный участок, и Марина вспомнила про мечту детства: открыть птицеферму.

Начать собственное дело женщине помог европейский грант. Марина получила оборудование для очистки мяса и два инкубатора для куриных и перепелиных яиц.

Гораздо выгоднее иметь инкубаторы, потому что цыплята стоят дорого. И когда получилось так, что я выиграла грант, то мы искали именно инкубаторы. Делали это для того, чтобы все было более автоматизировано,

– рассказала Марина Дмитренко.

Екатерина Калиниченко сейчас уже успешный видеооператор, в услуги которого входит даже аэросъемка. А четыре года назад с грудным ребенком девушка также была вынуждена бежать от войны в Луганске. На новом месте в столице денег у молодой семьи не хватало.

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За три года работы женщина медленно создавала базу клиентов и снимала рекламу. А год назад случайно наткнулась на Европейскую программу поддержки молодых предпринимателей. Благодаря ей Екатерина смогла поднять уровень услуг и добавить к ним воздушную съемку.

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