"Лизу убили, а я умираю вместе с ней": интервью с мамой 4-летней девочки, которую убила Россия

"Ты еще молодая, родишь себе нового ребенка", "у тебя вся жизнь впереди", "возьми ребенка из детдома, сирот так много...".

Ирина Дмитриева слышит это чуть ли не каждый день. Люди, сочувствуя, ранят ее сердце все больше. И каждый раз, когда рана будто немного затягивается, – ее заново разрезают такими словами.

4-летняя Лиза погибла 14 июля 2022 года в Виннице, ее убила российская ракета. С тех пор жизнь ее мамы Ирины поделилась на "до" и "после", а единственным утешением, которое придает сил жить дальше, являются сны с дочкой.

В память о людях, которых убила Россия, 24 Канал запускает проект "Жизнь после потери". Мы будем рассказывать о боли людей, которые потеряли самых дорогих. Историю Ирины Дмитриевой – читайте далее в материале.

К теме Шли на занятия: в сети опубликовали последнее видео погибшей в Виннице девочки и ее мамы

"После принятия диагноза дочери пришла огромная любовь"

Ирина с мужем планировали беременность. Лиза была самым желанным ребенком. Еще во время беременности пара узнала, что их ребенок будет особенным. Они не знали, какой именно диагноз у дочери, но решили рожать.

Все, что слышали, – это постоянные запугивания врачей о том, что их ребенок будет недееспособным. Во время одного из визитов в больницу беременная Ирина уже не смогла это слушать. Она резко ответила медикам, что ее ребенок родится и будет самым любимым, какой бы диагноз у нее не был.

Мы любили этого ребенка, я уже чувствовала его движения, по-другому быть не могло,

– заверила Ирина.

Когда после рождения родители узнали, что у ребенка синдром Дауна, сначала им было очень больно. Пара настойчиво узнавала из всех источников о том, что ждет их ребенка, какой будет его жизнь.

"Когда мы уже узнали подробнее, что это за особенность, я полностью ее приняла. После принятия пришла просто большая любовь. Я не понимала, почему общество должно хоронить этих людей", – объяснила мама девочки.



Ирина Дмитриева и Лиза / Фото из семейного архива

В сети писали страшные вещи, мол, дети с синдромом Дауна ничего не могут и не умеют. Ирина с Лизой доказали, что это не так. Женщина одна из первых создала блог мамы особого ребенка, в нем показывала их обычную жизнь.

"Я очень хотела показать обществу: "Вот, смотрите, у меня особый ребенок, не нужно бояться. Они такие же, как все, надо просто больше развития", – объяснила женщина.

Такой была цель блога. Однако 14 июля 2022 года все изменилось кардинально.

Страшный сон накануне трагедии

За несколько дней до трагедии Ирине снились похороны Лизы. Женщина очень сильно плакала, когда проснулась. Тогда она подумала: "Нет, это был ужасный сон и если это произойдет, то я просто не выживу".

"Во сне только я была одета в белом, а все люди вокруг были в черном. Я просто стояла над коричневым гробом Лизы и постоянно говорила: "Не уходи, не уходи, не уходи...". Я проснулась и подумала, что нет "прямых" снов, так не бывает", – рассказала Ирина.

Она была уверена, что ее мозг генерирует самые страшные сценарии только из-за стресса. Постоянные обстрелы, волнения и попадания в соседний дом в Киеве, где тогда жила семья, – все это очень сильно пугало Ирину.

Из-за волнения за жизнь дочери и свою Ирина решила, что они будут жить в Виннице, там спокойнее. Они думали просто переждать, как и сотни других семей.



Фотосессия мамы с дочкой состоялась за неделю до трагедии / Фото из семейного архива

"Мой ребенок мертв, я закричала": день трагедии

Утром 14 июля 2022 года Ирина надела свой новый белоснежный костюм и белые кроссовки. Она была в белом, как и в страшном сне. Лизу также одела в белый костюм и джинсовую курточку. Они направлялись к логопеду, которого посещали 4 раза в неделю. Ирина мечтала, чтобы Лиза уверенно говорила предложениями, поэтому они настойчиво этим занимались.

После занятия мама с дочкой планировали ехать в центр, чтобы встретиться с бабушкой и побыть вместе. День был распланирован.

Ирина с Лизой уже возвращались с занятия. Обычно от логопеда до своей остановки они шли примерно 40 – 60 минут, хотя на самом деле можно дойти за 10 минут. Дело в том, что Лиза была очень активной.

Она всегда всюду бегала, мы заходили в кафе... Лиза любила кофейни, я брала ей какао, смузи. Она обожала цветы, по дороге она подбегала к цветочкам, срывала их, нюхала,

– сказала Ирина.

Однако именно в тот день, 14 июля, Лиза не хотела ничего. Предложение пойти в кафе она не поддержала. Бегать и прыгать ребенок также не хотел, это было очень нетипично для нее.

Тогда Ирина, удивившись, просто посадила Лизу в коляску и они поехали к остановке. Девочка на протяжении всей дороги не проговорила ни слова. Она просто тихо ехала. Поэтому они за 10 минут уже дошли до того трагического места. И именно в эту секунду все произошло.

"Я услышала очень большой гул, нереальный. Мы вместе с Лизой поднимаем голову вверх и видим огромную ракету над нами. Я ее видела, как свою руку", – вспомнила женщина.

Все происходило очень быстро. Ирина наклонилась над Лизой, повернула ее спиной и крепко обняла. Тогда в ее голове промелькнуло: "Если что-то будет лететь – то мне в спину".

Ирина услышала только первый взрыв, дальше ее оглушило. Земля дрожала невероятно, но они не упали. Ирина устояла, обнимая Лизу. Все было в черном дыму.

"Я посмотрела на Лизу, но я не поняла, что она мертва. Я хотела ее вытащить из коляски, но у меня не хватило сил, чтобы нажать на кнопку ремней безопасности. Боли еще тогда я не чувствовала вообще", – рассказала Ирина.

Она увидела в нескольких метрах мужчину, который сидит и держится за голову. Подбежала к нему и попросила, чтобы он помог вытащить ребенка из коляски. Когда мужчина подбежал к Лизе, тогда сказал: "Извините, я не могу".

Я вообще не понимала, как он мог мне отказать. Я не осознавала, что Лиза мертва. Позже я села возле Лизы. Я уже все увидела. Память стирает самые ужасные моменты, но я это все видела. Я увидела, что Лиза ранена, что моего ребенка нет. Мой ребенок не дышит. Я начала кричать,

– вспомнила Ирина.

После этого женщина начала чувствовать боль. Она поняла, что задыхается и не может встать. Ирина еще смогла ответить на звонок мамы, которая кричала в трубку и спрашивала, где они. Тогда звонок от бывшего мужа, которому женщина сказала: "Лизу убили, а я умираю вместе с ней". Дальше говорить она уже не смогла.

"Я увидела, что у меня из живота фонтаном льется кровь на асфальт. Я думала, что это уже все, мои последние минуты, потому что я уже не могла. Весь мой белый комбинезон стал красным от крови", – сказала Ирина.

Дым развеивался, люди начали оказывать ей первую помощь. Все, что женщина могла в этот момент, – показывала пальцем в сторону Лизы.

Я помню, как какой-то мужчина сказал: "Накройте чем-то ребенка, это очень ужасно",

– добавила она.

Ирина помнит все до момента, пока ей не надели кислородную маску.

"Лиза сама во сне сказала мне, что умерла"

Женщина проснулась в реанимации, а рядом было очень много врачей. На стене висели часы, было где-то 19:30. Тогда Ирина уже не помнила ничего.

Она постоянно спрашивала, где Лиза, а ей врали – в детской больнице. Ирина просила позвонить дочери, а ей обещали, что сделают это завтра. Так продолжалось постоянно, врачи оттягивали время, чтобы сказать Ирине правду. Тогда ее сердце этого могло не выдержать.

Женщина засыпала, а потом просыпалась и снова спрашивала, что произошло. Она спрашивала, попала ли в аварию, ведь не помнила абсолютно ничего.

Через некоторое время дочь сама рассказала Ирине о событиях.

"Я не спала, я просто закрыла глаза на минуту и увидела образ Лизы. Она появилась в белом пышном платье, а над головой был нимб. Я говорю: "Лиза...". Именно Лиза тогда мне рассказала. Она сказала: "Мама, я знала, что так произойдет", – вспомнила Ирина.

И именно Лизе женщина обязана, что смогла взять себя в руки. Только благодаря Лизе она продолжила жить.

Я говорила, что как только я выйду из больницы – не буду жить, потому что не хочу. Она мне объяснила, что если я с собой что-то сделаю, тогда мы никогда не увидимся. Она сказала, что мы встретимся обязательно потом, но мне нужно дожить свое время,

– объяснила она.

Что интересно, Лиза во сне говорила предложениями, это очень удивило ее маму. Но девочка просто сказала ей: "Ты же так об этом мечтала".

В конце разговора Ирина просила, чтобы дочь не уходила. Лиза начала убегать, а между ними строились белые стены. Ирина только слышала эхо и смех.

"Я открыла глаза и вижу, что много врачей на меня смотрят. Я говорю им: "Лиза умерла, Лиза умерла...". У меня началась истерика, я вырывала все катетеры и мне ввели успокоительное", – вспомнила Ирина.

Позже врачи спрашивали ее, кто из персонала или посетителей сказал о смерти дочери. Медики не верили в сон.

Ирина каждый день просила врача, чтобы ее отпустили на похороны дочери. Медики объясняли, что она прикована к постели, это невозможно. Более того, Ирине даже не говорили, в какой день состоятся похороны, но она сама это поняла.

Лиза очень любила песню "Ой у лузі червона калина", они постоянно танцевали под нее. В день похорон Ирина услышала, как скрипка играет эту мелодию.

"Я увидела, как ее светлый образ лежит, а ее накрывают простыней. Я поняла, что этот день наступил. Я долго не могла себя простить, что не смогла прийти попрощаться с ней", – вспомнила женщина.

Впервые она поехала на могилу дочери через месяц, когда ее выписали из больницы. Теперь приходит к дочери каждое воскресенье.

"Я не принимаю, что ее больше нет"

Первые несколько месяцев Ирина помнит лишь отрывками. Она жила сама 7 месяцев в Австрии, когда лечилась. Ирина отправила маму домой, ведь не могла видеть ее грустной. Ее слезы подтверждали еще большую боль Ирины.

После многих разговоров с психологами и психиатрами Ирина поняла, что боль у нее теперь навсегда, но она научилась с ней жить. Ей легче, когда по всей квартире есть фотографии Лизы.

Если бы это все забрать – я бы тогда почувствовала, что у меня забрали большую часть жизни и меня пытаются сломать. Я не принимаю, что ее нет. Я просто смирилась, что у меня такая судьба, у меня отобрали ребенка, разрушили мою жизнь. Я знаю, что это произошло, я видела это собственными глазами, но полного принятия нет,

– объяснила она.

Только после 2 лет женщина начала полноценно работать. Все, что ей придает сил жить, – сны с Лизой, которые случаются каждые 2 – 3 месяца. Ирина воспринимает сны с дочкой как знак, что она все делает правильно, Лиза ее поддерживает, а потому женщина может двигаться дальше.

Во снах мама с дочкой гуляют, обнимаются, Ирина держит Лизу на руках, а дочь ей говорит, что сильно любит. Лиза во сне бегает, улыбается. Когда женщина утром просыпается – чувствует себя очень счастливой. В то же время и грустит, потому что это только сон, а ее реальность другая.



Лиза показала Ирине, что такое огромная чистая любовь / Фото из семейного архива

Смотреть на других детей Ирине не больно. Она понимает, что эти дети – не Лиза. Ее дочь была для нее идеалом.

"Я помню, как еще до трагедии мы сидели на кухне у мамы и тогда я сказала: "Ну как я родила такого ангела? Посмотри, это ангел. Она неземная". Она единственный человек в мире, который давал мне такую чистую любовь. Я не помню 29 лет своей жизни "до", но четко помню 4 года и 5 месяцев, которые я прожила с ней", – заверила женщина.

"Через 1,5 года пришла самая большая волна хейта"

Первые несколько месяцев Ирине все сочувствовали, но впоследствии женщина была шокирована словами в свою сторону.

"Через 1,5 года я начала жить дальше, краситься, выходить в свет – тогда началась самая большая волна хейта. Люди писали мне: "Я за тебя молилась, я за тебя волновалась, а ты живешь дальше..." и маты. Меня называли с*кой, присылали мне фото с похорон Лизы, со дня трагедии. Мне говорили, что я не заслуживаю жизни дальше, потому что моего ребенка убили", – рассказала Ирина.

Негативные и оскорбительные комментарии появляются до сих пор под каждым новым сообщением, но Ирине все равно.

Меня сейчас невозможно пробить, потому что самый большой ужас в моей жизни уже произошел. Если я пережила такой ужас, все остальное – пыль,

– заверила она.

Несмотря на это, она хочет, чтобы общество научилось правильно сочувствовать и понимать людей, которые переживают потерю. Чуть ли не каждый день она слышит фразу: "Ты еще молодая, еще родишь ребенка, возьми себе ребенка из детдома ...". И каждый раз эти слова вбиваются ножом в сердце, потому что такой же Лизы – не существует. Ее ребенка не заменишь никем.

"Это то же, что отрезать ногу, тебе поставят протез и скажут: "Забудь, ничего не случилось". В сочувствии достаточно слов: "Обнимаю, я с тобой, я тебя поддерживаю". Все", – сказала женщина.



4-летняя Лиза погибла в Виннице 14 июля 2022 года / Фото из семейного архива

Родителям, которые потеряли самое дорогое

Ирина Дмитриева: "Что бы я не говорила родителям, которые потеряли ребенка, – их боль сильнее моих слов. Вам легче от того, что вы куда-то едете – поезжайте. Вам легче работать – работайте. Вам легче закрыться и пережить – делайте так.

Я хочу обратиться к родным этих людей. Не надо думать, что если вы рядом – этого достаточно. Людям нужна профессиональная помощь психолога или психиатра. У меня было очень много попыток самоубийства, но в последний момент я это останавливала. Но есть люди, которые не останавливают это.

Все равно каждый человек умрет, никто еще не остался жить вечно. Наступит время, когда я умру и обязательно буду со своим ребенком. Жизнь уже не будет такой, как была до трагедии. Но нам дали шанс идти дальше, поэтому мы должны прожить свой остаток".