В своем твиттере Шарль Мишель написал, что нельзя быть ни одного мира без восстановления справедливости.
Глава Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Киев
Мишель посетил Бородянку 20 апреля в рамках своего визита в Украину.
В Бородянке. Как в Буче и многих других городах Украины. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены,
– подчеркнул глава Европейского Совета.
Глава Европейского Совета в Бородянке / Фото с твиттера Шарля Мишеля
Больше деталей визита политика в Украину, к сожалению, нет. Известно только, что он прибыл в Украину поездом и сказал, что находится в сердце свободной и демократической Европы, то есть в Киеве.
Ранее в столице Украины побывали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Политики своими глазами увидели разрушения, которые русская армия нанесла Буче.