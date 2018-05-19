История бесконечного позора, – Лещенко рассказал, зачем в Украину приедет президент Эстонии

В конце мая 2018 года Украину посетит президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Одна из тем, которая будет обсуждаться во время встреч на украинской земле, – это история бесконечного позора, с которой столкнулись эстонские инвесторы, которые стали жертвами рейдерских наездов и коррупции.

Об этом в своем видеоблоге "Чесная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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Он отметил, что несмотря на то, что когда-то давно Украина и Эстония входили в состав одного государства, Советского Союза, сегодня Эстония гораздо более развитая страна.

"Эстония – это член Евросоюза и НАТО, страна с европейским уровнем жизни, электронным голосованием на выборах. Разработка видеомессенджера Skype – это также наследие эстонских айтишников. Эстонская экономика выросла в прошлом году на пять процентов. Тем временем Украина по уровню социальных стандартов упала до показателей беднейших стран Европы", – заверил Лещенко.

Он рассказал, как инвесторы из Эстонии решили вложить деньги в Украину.

Одна из компаний, FTT Украина, начала проект строительства набережной в поселке городского типа Затока, что в Одесской области. Но после начала строительства променада с инвесторов стали требовать деньги. Ну а после их отказа – началось физическое давление,

– утверждает нардеп.

По его словам, дальше ситуация развивалась, как в детективе. Нацполиция установила, что на адвоката эстонского инвестора в Украине Александра Погорелого готовилось покушение на убийство. В конце концов киллера задержали, установили заказчика расправы, разоблачили целую организованную преступную группу "Залив".

"Но, по состоянию на сегодня, расследование спущено на тормоза, а киллер и заказчик на свободе вообще оказались. На днях мы встретились с представителем эстонского инвестора в парламенте. Они неоднократно обращались и к министру внутренних дел, и Генеральному прокурору Украины. Результат – нулевой. "Вынуждены констатировать полный паралич правоохранительной системы Украины. Поэтому мы были вынуждены обратиться за помощью к эстонским депутатам, которые представляют Эстонию в ПАСЕ", – добавил Лещенко.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 19 мая 2018.