История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе

Ранее Техно 24 уже писало об истории одного из самых популярных футбольных симуляторов – PES. Однако, в Европе есть свой фаворит среди игр этого жанра. Игра FIFA начала свой путь значительно раньше, чем проект японской фирмы и за это время ей было чем удивить.

FIFA – это серия футбольных симуляторов, которую разрабатывает студия Electronic Arts под брендом EA Sports. Стоит отметить, ежегодно с 1993 года фанаты получат новое издание популярного тайтла, включающее изменения, которые произошли в футбольном мире за год. Electronic Arts имеет много лицензий на использование в игре футбольных лиг разных стран и игроков, выступающих в этих чемпионатах.

Читайте также: История игры Pro Evolution Soccer: как менялся один из самых известных футбольных симуляторов

FIFA International Soccer

Первая игра в серии FIFA вышла в свет в 1993 году и называлась FIFA International Soccer, также встречаются названия EA Soccer и FIFA 94. Игра была выпущена в канун Рождества 1993 года и принесла революционный для того времени вид 3/4 (в то время как в других играх использовался только вид сверху).



Постер игры FIFA International Soccer

В игре присутствуют национальные сборные стран, но с вымышленными именами. Одним из наиболее используемых способов забить гол был удар головой после того, как вратарь соперника выбивал мяч от ворот. Для этого надо было стать в шаге от мяча и в тот момент, когда вратарь выбивал мяч, нажать на удар – футболист подпрыгивал и головой забивал мяч в пустые ворота.

Кроме того, в FIFA использовалась максимально возможная в то время детализация игроков, а также игра получила поддержку Международной федерации футбола.

Геймплей FIFA International Soccer – смотрите видео

FIFA Soccer 95

В FIFA 95 было не много изменений по сравнению с предыдущей частью. В игре использовался тот же "движок", что и в прошлой части, но были добавлены клубы 8 национальных лиг: Бразилии, Германии, Италии, Испании, Англии, Франции, Голландии и США. Большинство игроков были взяты из состава сезона 93-94 лет, имена все ещё оставались вымышленными, но часто угадывались их реальные прототипы.



Постер игры FIFA Soccer 95

Кроме этого, FIFA 95 получила довольно провокационный слоган The best console football can get ("Лучший консольный футбол, который вы могли получить"). Хотя, если посмотреть на то, что студия Konami решит только через год выпустить прямого конкурента FIFA – прототип PES, то разработчики правы.

Стоит отметить, что FIFA 95 вышла на приставках Sega Mega Drive и DOS.

Геймплей FIFA Soccer 95 – смотрите видео

FIFA Soccer 96

Следующая игра серии симуляторов FIFA не только увеличила количество платформ, на которых выходила (Sega 32X, Sega Mega Drive, Sega Game Gear, SNES, DOS/Windows, Sega Saturn, PlayStation, Game Boy), но и получила лицензию FIFPro, которая позволила использовать в игре настоящие имена футболистов.

Читайте также: ТОП-3 игры июль 2018: обзор World of Warcraft, PUBG и Fortnite Battle Royale

Кроме того, впервые в игре разработчики использовали технологию EA Virtual Stadium (виртуальный стадион), которая позволила внедрить в FIFA 3D-графику – двухмерные спрайтовые модели футболистов бегали по трехмерному стадиону.



Постер игры FIFA Soccer 96

Также впервые в игре появились игроки с настоящими именами и позициями, которые соответствовали их реальным прототипам.

Геймплей FIFA Soccer 96 – смотрите видео

FIFA 98: Road to World Cup

К Чемпионату мира в 1998 году, который проходил во Франции, студия выпустила FIFA 98, которая получила слоган " Your only goal – qualify" ("Твоя цель – квалифицироваться"). Игра начиналась с песни группы Blur – Song 2.

В этой части игры были сделаны значительные изменения. В частности, приобрел улучшения графический "движок" игры, появилась возможность редактировать команды и отдельных игроков, используя внутренний игровой редактор. В игре появились 16 различных стадионов, улучшенный искусственный интеллект и добавлен режим Road to World Cup, который включает в себя все лицензированные национальные команды – члены FIFA.



Постер игры FIFA 98: Road to World Cup

Был также представлен лицензионный саундтрек к игре – песни популярных в то время исполнителей. Одной из наиболее заметных и важных особенностей игры стали составы команд: в каждой сборной был правильный состав, включая даже игроков резерва или игроков, которые хоть раз сыграли в отборочном турнире.

Чуть позже EA улучшила поддержку технологии Direct3D, а каждая команда получила свою уникальную форму, чего не было раньше ни в одной игре.

Стоит отметить, что эта игра стала последней из серии, которая вышла на 16-битных консолях. Геймплей FIFA 98: Road to World Cup – смотрите видео

FIFA 2000

С начала 2000 годов серия FIFA все больше критиковалась за немногочисленные улучшения в геймплее, ведь EA занималась в основном улучшением графики и добавлением новых лиг в игру.

FIFA 2000 получила интересную историю саундтрека. Робби Уильямс согласился предоставить свою композицию "It's Only Us" для использования в игре в обмен на включение в FIFA любимой команды Port Vale. Такая история могла бы быть вымыслом, однако действительно футбольная команда Port Vale появилась в симуляторе в разделе "Особые команды".



Постер игри FIFA 2000

Быстрый и простой геймплей FIFA 2000 создавал ощущение аркадности, что не могло не радовать игроков. Впервые в игру была включена футбольная лига США, в то же время во многих лигах все еще присутствуют не лицензированные игроки.

В геймплее новинкой стала система пасов, когда определенные кнопки отвечали за пасы определенным игрокам. Так же появилось графическое отображение силы паса: красный цвет означал, что пас скорее всего будет перехвачен; желтый – что шансы 50/50; зеленый, что опасности потерять мяч практически нет.

В игре также присутствовали специальные "классические" команды из прошлого – например, "Реал Мадрид" с составом 1950 года или сборная Бразилии времен 1970 года. Существует бета-версия игры для приставки Nintendo 64, которая так и не увидела мир.

Читайте также: Игра Football Manager 2019 выйдет уже осенью: системные требования и трейлер

В тех же 2000 годах Серия FIFA столкнулась с конкуренцией в лице серии игр Pro Evolution Soccer (Winning Eleven в Японии и Северной Америке). Обе серии игр достаточно популярны и имеют множество поклонников, которые ведут "войны", чтобы доказать, что именно их любимая игра лучше.

Геймплей FIFA 2000 – смотрите видео

FIFA 06

В 2005 году мир увидела новая игра серии футбольных симуляторов. Главным улучшением в свежей FIFA стал более продуманный и расширенный режим "Карьеры". В нем присутствуют работа со скаутами, переговоры со спонсорами и подписание/продление контрактов (плюс аренда).



Постер игры FIFA 06

Интересной особенностью является так называемый "магазин болельщика". В нем можно открыть за накопленные баллы стадионы, игроков-звезд, новые мячи, формы, бутсы и многое другое. К слову, клубы там были все в правильном переводе. А названия вроде "Город Мужчин" и "Мужчина Союз" были у владельцев неверного перевода в пиратских версиях.

Трейлер игры FIFA 06 – смотрите видео

FIFA 09

В FIFA 09 были внесены изменения в расчет силы футболистов – при каждом действии игрока, будь это удар или борьба за мяч, рассчитывается его сила, которая применяется именно к этому действию, причем она будет зависеть не только от его навыков, но и от веса и роста. При таких расчетах нельзя быть уверенным, что сильный защитник выиграет 100% борьбу, что делает игру более интересной, непредсказуемой и приближенной к реальности.



Постер игры FIFA 09

Также появилась особая функция игры в версиях для PC, Xbox 360 и PlayStation 3 под названием Adidas live season, в которой специальная команда футбольных экспертов отслеживает изменения формы игроков в различных лигах и еженедельно переносит эти изменения в игру, в результате чего виртуальные копии футболистов будут выступать так же, как их реальные прототипы. Эта функция доступна для лиг Германии, Англии, Франции, Италии, Испании и Мексики.

Впервые пользователи получили возможность приобрести дополнительных комментаторов на разных языках с PlayStation Store (PlayStation 3) и Xbox Live Marketplace (Xbox 360).

Трейлер игры FIFA 09 – смотрите видео

FIFA 14

FIFA 14 впервые перешла на консоли восьмого поколения PlayStation 4 и Xbox One, а в версии игры для этих платформ используется новый движок для под названием Ignite.

Читайте также: Презентация Electronic Arts на Е3 2018: самые яркие игры компании

В этой игре появился режим под названием "Совместные сезоны" (Co-op Seasons), где любой игрок может принять участие в сетевой игре "2 на 2", объединившись со своим другом против двух других игроков и вместе вывести свою команду в первый дивизион.

В FIFA 14 полностью лицензированы 19 бразильских клубов и сборная Бразилии, Чемпионат Польши и национальная сборная страны, до этого момента польский чемпионат присутствовал в игре под вымышленным названием Polska Liga и не имел лицензирования. Из новых лиг в игре добавились лига Чили, аргентинская Примера-Дивизион и Колумбийская Лига. В игре появился первый украинский клуб – донецкий "Шахтер" и его стадион "Донбасс Арена".

Трейлер игры FIFA 14 – смотрите видео

FIFA 16

FIFA 16 привлекает внимание тем, что в ней впервые за всю историю серии появился женский футбол. Также в игру добавлен режим "FUT Драфт", в котором нужно выбрать схему и наиболее подходящего игрока из пяти случайных футболистов на каждую позицию, а затем сразиться с соперниками в серии из четырех поединков, чтобы получить в награду наборы. Кроме этого, в FIFA 16 были добавлены бразильские клубы.

Трейлер игры FIFA 16 – смотрите видео

FIFA 18

Сейчас спросом пользуется новая часть игры – FIFA 18, в которую были добавлены многочисленные нововведения, режим "История", что позволяет проживать реальную жизнь за футболиста Алекса Хантера, новый "движок" Frostbite, изменения геймплея: были изменены стандарты. Также были добавлены все тренеры английской премьер-лиги.

Трейлер игры FIFA 18 – смотрите видео

Кроме того, уже совсем скоро мир увидит новая часть симулятора, которая в соответствии с практикой получит название FIFA 19. Анонс игры состоялся в рамках конференции Е3 9 июня, а сам симулятор станет доступным в свободной продаже уже 29 сентября.

Трейлер игры FIFA 19 – смотрите видео

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно