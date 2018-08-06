История любви Владимира Кличко и Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери и украинский боксер Владимир Кличко решили разорвать свои отношения, которые длились аж 9 лет.

Пока пара официально не подтвердила расставание. Но друзья и родные уже комментируют окончание их отношений. Кроме того, Хайден сфотографировали с неизвестным мужчиной, который нежно держит ее за руку.

Читайте также: Все к лучшему, – мама Хайден Панеттьери прокомментировала их разрыв с Владимиром Кличко

Предлагаем вспомнить как начинался роман Владимира и Хайден, и как все завершилось.

Кличко и Панеттьери познакомились в 2009 году. А заговорили об их романе в 2010 году, когда актриса пришла поддержать Владимира на бой с Сэмюэлем Питером. Тогда пару не смущала ни значительная разница в возрасте – 13 лет, ни в росте, поскольку Хайден выглядит как хрупкая Дюймовочка возле украинского боксера.



Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

Пара часто появлялась на светских событиях в США, а также за ними пристально следили папарацци.

Однако из-за напряженных графиков актрисы и спортсмена, они решили разойтись весной 2011 года.

Со временем их чувства друг к другу победили, и Владимир и Хайден решили дать своим отношениям второй шанс. Актриса постоянно поддерживала возлюбленного на боксерских поединках, а он посещал с ней поздние кинособытия.

Хайден Панеттьери и Наталия Кличко

Хайден всегда поддерживала любимого

Хайден и Владимир

Осенью 2013-го пара обручилась – Хайден хвасталась роскошным кольцом.

Стоит отметить, что Панеттьери приезжала в Киев во время Революции Достоинства.

В 2014 году стало известно, что невеста Владимира беременна, поэтому пара перенесла свадьбу. Их дочь Кая-Евдокия родилась 9 декабря 2014 года.

Беременная Хайден

Первое фото Каи Евдокии

После пополнения в семье Владимир и Хайден стали все реже появляться на публике вместе. Хотя в СМИ часто публиковали фото, как Кличко заботливо проводит время с дочерью.

Кличко с дочерью часто отдыхают возле океана

Владимир и Хайден с дочерью

Кличко с дочкой

В 2016 в сети заговорили об ухудшении отношений знаменитой пары, но Панеттьери тогда всех успокоила: "Отсутствие кольца не означает конец отношений. Благословенная быть с моей прекрасной семьей".

Missing rings don't mean the end of relationships. Blessed to be with my beautiful family pic.twitter.com/oCiTK0ziJf — Hayden Panettiere (@haydenpanettier) 7 липня 2016 р.

В июле этого года пару заметили в Греции – Хайден до сих пор была без обручального кольца.

Допис, поширений Victoria Boyko (@victoriaboya) 29 Лип 2018 р. о 12:37 PDT

Впоследствии сетью распространились ее фото в компании незнакомого мужчины, который держал ее за руку.

Хайден с неизвестным мужчиной

Близкие пары утверждают, что Владимир и Хайден оставили прекрасные отношения и продолжают общаться. Поэтому, возможно, их история любви еще будет иметь продолжение.