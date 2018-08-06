История любви Владимира Кличко и Хайден Панеттьери
Американская актриса Хайден Панеттьери и украинский боксер Владимир Кличко решили разорвать свои отношения, которые длились аж 9 лет.
Пока пара официально не подтвердила расставание. Но друзья и родные уже комментируют окончание их отношений. Кроме того, Хайден сфотографировали с неизвестным мужчиной, который нежно держит ее за руку.
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Предлагаем вспомнить как начинался роман Владимира и Хайден, и как все завершилось.
Кличко и Панеттьери познакомились в 2009 году. А заговорили об их романе в 2010 году, когда актриса пришла поддержать Владимира на бой с Сэмюэлем Питером. Тогда пару не смущала ни значительная разница в возрасте – 13 лет, ни в росте, поскольку Хайден выглядит как хрупкая Дюймовочка возле украинского боксера.
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери
Пара часто появлялась на светских событиях в США, а также за ними пристально следили папарацци.
Однако из-за напряженных графиков актрисы и спортсмена, они решили разойтись весной 2011 года.
Со временем их чувства друг к другу победили, и Владимир и Хайден решили дать своим отношениям второй шанс. Актриса постоянно поддерживала возлюбленного на боксерских поединках, а он посещал с ней поздние кинособытия.
Хайден Панеттьери и Наталия Кличко
Хайден всегда поддерживала любимого
Хайден и Владимир
Осенью 2013-го пара обручилась – Хайден хвасталась роскошным кольцом.
Стоит отметить, что Панеттьери приезжала в Киев во время Революции Достоинства.
В 2014 году стало известно, что невеста Владимира беременна, поэтому пара перенесла свадьбу. Их дочь Кая-Евдокия родилась 9 декабря 2014 года.
Беременная Хайден
Первое фото Каи Евдокии
После пополнения в семье Владимир и Хайден стали все реже появляться на публике вместе. Хотя в СМИ часто публиковали фото, как Кличко заботливо проводит время с дочерью.
Кличко с дочерью часто отдыхают возле океана
Владимир и Хайден с дочерью
Кличко с дочкой
В 2016 в сети заговорили об ухудшении отношений знаменитой пары, но Панеттьери тогда всех успокоила: "Отсутствие кольца не означает конец отношений. Благословенная быть с моей прекрасной семьей".
В июле этого года пару заметили в Греции – Хайден до сих пор была без обручального кольца.
Впоследствии сетью распространились ее фото в компании незнакомого мужчины, который держал ее за руку.
Хайден с неизвестным мужчиной
Близкие пары утверждают, что Владимир и Хайден оставили прекрасные отношения и продолжают общаться. Поэтому, возможно, их история любви еще будет иметь продолжение.