История о бойце, который после возвращения с войны открыл спортивный клуб для детей

24 канал продолжает рассказывать истории о бойцах, которые вдохновляют. Игорь Задвирный пять лет защищал украинские границы. А как вернулся домой в родной Тернополь осуществил юношескую мечту – открыл спортклуб для детей.

Игорь служил в 8-м отдельном полку специального назначения. Парень побывал в десятках ротаций в зоне АТО. Мужчина не раз попадал в засады. После них его друзьям не удалось спастись.

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"Моих лет парень погиб, попал под пулемет. Мы вместе дружили, все дружили. Были, как братья, но моих лет парень был бы сейчас жив", – рассказал демобилизованный военнослужащий ВСУ Игорь Задвирный.



Игорь Задвирный на передовой

О войне напоминают – форма и медали. Спорт помог бойцу реабилитироваться после войны.



Спортивный клуб бойца

В родном селе Игорь воплотил юношескую мечту – открыл спортивный клуб "Феникс". Для того, чтобы привести в порядок помещение Игорь потратил 65 тысяч гривен. Часть денег ему выделили из центра занятости, а часть отдал из заработанных в АТО. А друзья помогли оборудовать зал.

Спортивные секции посещают более тридцати детей. Родители даже возят малышей за 15 километров от дома.

В клубе действуют две секции: спортивная акробатика и кикбоксинг. Между тем парень заканчивает обучение и уже с нового года будет преподавать деткам кикбоксинг в спортивной школе.