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      История о доблестном офицере ВСУ, который одним из первых пошел на войну

      6 Читати новину українською

      Среди украинских воинов есть много героев, которые стали известными. Однако немало и тех, кто в течение последних 5 лет защищает Родину и чье лицо не попадает на голубые экраны. Это героические солдаты и офицеры, которые твердо стоят на ногах, а на плечах держат небо для всей страны.

      Один из таких офицеров – Александр – рассказал о войне на Донбассе журналистам 24 канала.

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      Он кадровый военный, который поступил на службу до войны. Окончил военную академию, служил в механизированной бригаде. А после начала агрессии России его подразделение одним из первых вышло на боевые задания.

      В 2014 году, в марте, я поехал прикрывать границу с Россией в Луганской области,
      – сказал Александр.

      Так скромно и без лишних слов он описывает 2014 год. Александр не хочет рассказывать о своем участии в Иловайской операции и не считает это героизмом. Хотя мы точно знаем, что он там был.

      Офіцер ЗСУ Олександр з журналістом 24 каналу
      Офицер ВСУ Александр с журналистом 24 канала

      После короткого отдыха он снова вернулся на Донбасс. Ту полуторагодовалую ротацию он считает самой тяжелой и самой важной. "Мы держим свои позиции и не сдали их в 2014-2015 годах, тогда была наибольшая интенсивность боев", – добавил офицер ВСУ.

      Александр видит армию изнутри уже больше 10 лет. И помнит различные этапы ее развития. Говорит, что если бы в 2014 войско было таким как сейчас – все сложилось бы по-другому.

      Сейчас мы больше действуем не на учебных местах, а в динамике. Очень много у нас учений на батальонных уровнях, коллективной подготовки,
      – рассказывает Александр.

      Александр сдержанный и спокойный, он профессиональный военный – человек, выбравший армейское ремесло профессией. Хотя дома его ждут жена и дочь, он признается, что гражданским пока себя не видит.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Иловайская трагедия Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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