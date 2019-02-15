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      История о мощах святого Валентина, которые хранятся на Львовщине

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      На День святого Валентина все украинцы съезжаются в городок Самбор на Львовщине. Здесь в церкви Рождества Пресвятой Богородицы хранятся мощи покровителя всех влюбленных.

      Святой Валентин жил в третьем веке нашей эры. Тогда воинам запрещали жениться, но молодой священник Валентин тайно венчал влюбленных. И за это его осудили на смерть.

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      В Самбор мощи святого Валентина попали более 260 лет назад. Архивные документы свидетельствуют, что он был некоторое время покровителем Перемышльско-Самборской епархии.

      мощі День валентина
      Мощи святого Валентина хранятся в Самборе

      В советское время, мощи прятали, чтобы не забрали коммунисты. Их показали тогда, когда Украина стала независимой.

      Мощи святого священномученика Валентина были привезены 13 мая 1759 года. Они были переданы из Рима, выкопанные на кладбище Прескиллы,
      – рассказал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Богдан Добрянский.

      Истории о чудотворных мощах быстро распространились по миру. Просить помощи приезжают даже люди другой веры.

      "Очень много приезжало казахов сюда, они не знали, как правильно молиться. Переживали за то, что мусульмане. Были среди них и такие, что и русского языка не знали, говорили на казахском языке. Я им и говорил: молитесь своими словами. Главное, чтобы вы верили", – добавил отец Богдан Добрянский.

      14 февраля в церкви всегда множество людей. Молодожены приходят, потому что убеждены, что он поможет в семейной жизни.

      У меня расписка сегодня. Затем, сразу придем к мощам. Надеемся, он укрепит наш брак и даст нам вдохновение на долгую и счастливую жизнь,
      – сказал жених Роман.

      Писать валентинки первым стал святой Валентин. Перед казнью он оставил девушке письмо с признанием в любви. Именно это письмо и считают первой валентинкой.

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      Теги: Новости Украины Религия День Валентина Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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