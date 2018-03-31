История со снятием Луценко с самолета и аннулированием ему визы США получила продолжение

Лидер общественного объединения "Народный контроль" и народный депутат Дмитрий Добродомов дальше продолжает настаивать на том, что генпрокурор Юрий Луценко все же находился в аэропорту Амстердама, хотя, по официальной информации, он вэ то время должен был быть в Киеве. Кроме того, Добродомов опубликовал красноречивое фото.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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Так, по словам политика, пресс-секретарь генпрокура Лариса Сарган изменила версию и уже подтвердила факт перелета из Киева в Амстердам "по личным делам". Также она утверждает, как подчеркивает парламентарий, что теперь глава ГПУ находится отпуске. Правда, накануне Сарган убеждала, что Юрий Луценко никуда не вылетал и все время находился на рабочем месте.

Однако, как Юрий Витальевич 29 марта давал брифинг по изменениям в УПК, находясь в отпуске, вопрос риторический. А, что касается американской визы, то ее (Сарган – "24") утверждение дальше остается неизменным – у Генпрокурора есть десятилетняя виза. Видимо, это правда. Наверное ее даже покажут в его паспорте. Проблема лишь в том, что ни разу она так и не дала четкий ответ, может ли он им воспользоваться? Потому что когда визу анулируют, из паспорта ее точно не вырывают. Отмененная американская виза Ляшко, насколько мне известно, до сих пор у него в паспорте,

– заметил Добродомов.

Поэтому, в связи с вышеизложенным, он задается вопросом: "С какой целью так тщательно скрывали очередной вояж генпрокурора в Амстердам?"

Кроме того, народный избранник опубликовал фото Юрия Луценко в самолете рейса KL1385, которое распространили в сети, – вылет из Амстердама был 28 марта в 9:30 по местному времени, а прибытие обратно в Киев состоялось в 13:05 того же дня.