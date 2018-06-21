Историю сохранено: Киевсовет принял решение о создании музея на Почтовой

21 июня во время пленарного заседания депутаты Киевсовета поддержали проект решения, предусматривающего сохранения и музеефикации артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади и создания на этом месте музея.

"За" документ совместного редактирования председателя фракции "Объединение "Самопомич" Сергея Гусовского проголосовали 68 депутатов.

Документ содержит позиции, которые позволят сохранить все артефакты времен Киевской Руси, которые нашли во время строительства торгового центра на Почтовой площади, и продолжить археологические раскопки. В частности, проект решения предусматривает следующие пункты:

1. Утверждение альтернативного проекта укрепления объекта, где нашли артефакты, для продолжения археологических исследований (предыдущий проект предусматривал строительство подземного торгового центра в два этажа). Теперь археологи смогут проводить на этом месте полноценные исследования.

2. Поручить КГГА обеспечить остановку строительных работ, которые ведутся на Почтовой, а также отменить инвестору градостроительные условия и ограничения.

3. Не позднее, чем за 6 месяцев со дня принятия решения, КГГА должна обеспечить восстановление археологических раскопок с привлечением международных экспертов. А также организовать все необходимое для консервации предметов археологии, подлежащих музеефикации на месте.

4. Создание коммунального предприятия "Центр консервации предметов археологии". Там будут работать специалисты, которые на основе международного опыта будут заниматься сохранением артефактов, найденных на Почтовой.

5. Не позднее, чем за 3 месяца после завершения раскопок должен быть проведен открытый международный архитектурных конкурс на организацию будущего музейного учреждения на Почтовой площади. А пока будет длиться конкурс, в Киевсовете будет запрещено вносить любые изменения целевого назначения собственника или землепользователя участка на Почтовой.

"Мы разработали проект решения, который сохранит Почтовую площадь. Это серьезный вызов, направленный не на борьбу за личную победу, а на сохранение истории и создание музея", – заявил Сергей Гусовский.

В свою очередь, депутат "Объединения "Самопомич" – Киев Олег Макаров отметил, что принятие этого решения – реальный шаг к созданию музея на Почтовой.

"Во время заседания Верховной рады я услышал меткую фразу: "Принятие закона об Антикоррупционном суд не является победой. Победа – создание Антикоррупционного суда». В нашем случае не является победой принятие решения о создании музея, победа – это реальное его создание. Принятие сегодняшнего решения является первым шагом к созданию музея на Почтовой", – подчеркнул депутат.

Добавим, Сергей Гусовский заявил, что в понедельник, 25 июня, он зарегистрирует отдельный проект решения об инициировании прекращения договора с инвестором строительства подземного ТРЦ на Почтовой Площади ООО "Хэнсфорд-Украина".

Напомним, начиная с 2015 года на Почтовой площади, во время подготовительных работ к строительству очередного торгово-развлекательного центра археологи нашли уникальные артефакты XI-XII веков. Их судьба (как и продолжение археологических работ) полностью зависела от воли инвестора строительства подземного ТРЦ – ООО "Хэнсфорд-Украина". Киевляне уже неоднократно демонстрировали свою поддержку идеи создания музея на Почтовой. В частности, они собрали более 13000 подписей под петицией "Просим спасти бесценные исторические артефакты и археологические раскопки на Почтовой площади". Идея создания музея также показала высокий результат в рамках голосования "Общественного бюджета" на 2018 год – эта инициатива заняла второе место с 809-ти предложений.

Подробнее о принят проект решения по ссылке.