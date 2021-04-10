Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що націоналізація підприємства "Мотор Січ" та санкції проти китайських акціонерів суттєво не вплинуть на відносини з Китаєм. Все тому, що відповідних сигналів від Пекіну не було.

Що заявив Жовква

За словами політика, Україна не боїться втрати Китай як найбільшого торговельного партнера. Адже Пекін наголосив, що санкції проти "Мотор Січ" – це справа приватної компанії.

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Сильних сигналів від Пекіна, що це обов'язково негативно позначиться чи на політичних наших відносинах, чи на економічних не було,

– сказав заступник керівника ОП.

Однак, за його словами, Україна може втратити певні сегменти ринку. Втім така можливість існує завжди та з будь-яким партнером.

"Минулого року в нас із Китаєм склалася гарна торговельна кон'юнктура. Україні треба страхуватися на фоні цієї історії з напруженням відносин США з КНР. Думаю, ми маємо право порушити питання перед нашими американськими партнерами щодо компенсації тих збитків, яких може зазнати Україна", – наголосив Жовква.

Водночас він не думає, що Пекін прагне закрити для нас ринки: "Там чимало прагматичних людей, які добре вираховують економічні інтереси".

Україна не працює над розбудовою Шовкового шляху

З 2017 року Київ не виконав жодних домовленостей, досягнутих з китайською стороною з приводу розбудови нового Шовкового шляху. Втім Жовква каже, що Україні він все ще потрібен.

Був же проєкт транзитного контейнерного потяга, який ішов із Китаю до ЄС транзитом через Україну. Ми випробували цей маршрут. Загалом він операбельний. Те, що він йшов довше, аніж ми сподівалися, це також правда,

– пояснив політик.

Він додав, що Україна не може бути поза Шовковим шляхом, тому що вона розташована в географічному центрі Європи.

"Китаю теж без нас нікуди: у нас великий ринок, та й у нас є зона вільної торгівлі з ЄС", – зауважив радник Андрія Єрмака.

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