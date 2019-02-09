История белоруса, который воюет за Украину

Во внутреннем кармане камуфляжной куртки старшего солдата Александра Молчанова – бордовая коробочка с медалью "Захиснику Вітчизни". Он – белорус, и с 2015 года воюет за Украину.

Перед тем, как ответить, почему он принял такое решение, военный задумывается на несколько секунд.

"Наверное, это обостренное чувство справедливости. Именно из-за него я оказался в тюрьме в Беларуси. Это был декабрь 2010 года. Я пошел на демонстрацию против правительства и сорвал флаг со здания КГБ. У нас с этим не церемонятся. Именно поэтому я попал в руки КГБ. Там долго били, пока сидел, из-за электрошокера мне частично парализовало ногу.

Читайте также: "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"

За статьи "Массовые беспорядки" и "Надругательство над государственными символами" мне дали срок три года. Тогда было сильное международное давление, потому что одновременно со мной задержали еще около 50 человек, в стране был финансовый и политический кризис, поэтому Лукашенко пришлось нас выпустить. Заключенным предлагали написать прошение о помиловании на имя президента, но большинство, в том числе и я, отказались. Спустя 9 месяцев меня все равно выпустили", – рассказывает Александр.

Когда в Украине произошел Майдан и началась война, он следил за новостями. Говорит, после Иловайской трагедии стало понятно, что боевые действия на востоке надолго, поэтому решил приехать сюда.

Сначала Александр воевал в составе добровольческих батальонов, а в 2016 году подписал контракт с 72-й бригадой.

"Я изначально очень хотел попасть на авдеевскую промзону, потому что там действительно воюют. Так и получилось. Там я почувствовал контраст: когда и днем, и ночью над тобой свистят пули и прилетают снаряды.

Помню, в январе 2017 года наши ребята отвоевали у боевиков позицию "Алмаз", а мы прикрывали их из СПГ и АГС. Потеряв этот опорный пункт, террористы разозлились, пытались вернуть его любыми силами, постоянно атаковали, применяли все калибры. Тогда даже было немного страшно. Никто из нас практически не спал – сон в два часа был большой удачей. Когда группа уже более менее укрепилась, их постоянно атаковал танк. Мы с еще одним бойцом установили СПГ, дождались, пока выедет танк, и открыли по нему огонь, но его броня выдержала. До этого танк убил и покалечил наших ребят, разносил позиции. После он уже не смог прицельно стрелять, отошел и больше не выезжал на тот участок фронта", – вспоминает военный.

Читайте также: Мне так больно было за Крым, – старший лейтенант ВМС Украины

Летом 2018 года на Светлодарской дуге Александра ранило. 5,45-миллимитровая пуля попала в глаз, вошла в голову и до сих пор находится там. О том, как военный получил ранение, рассказывают его побратимы, которые слушают наш разговор.

Во время обстрела позиции была дана команда на подавление огня противника, Веб (позывной Александра – прим.ПЖ) побежал корректировать огонь и давать целеуказания, там и схватил пулю, – говорят они.

Через два месяца военный снова был на передовой. Сейчас Александр не видит на один глаз. За тот эпизод своей войны он получил медаль "Захиснику Вітчизни". И государственная награда – основание получить гражданство Украины. Этим вопросом Александр уже занимается.

Когда ранило, переживал, что из-за инвалидности меня могут уволить из армии. Но ничего, служу, и собираюсь продлевать контракт.

Уезжать из Украины Александр не собирается. За время, что он провел тут, эта страна уже стала ему родной.

В Беларуси основная часть населения – пророссийская. Поэтому тех, кто воюет на стороне оккупантов (иногда встречаю среди них знакомые лица), когда они возвращаются домой, КГБ просто проверяет на наличие оружия, боеприпасов и отпускает. Тех, кто воюет на стороне Украины, ждет большой срок. Я, например, в Беларуси в розыске. Если поеду домой, то уже при пересечении границы меня задержат, – уверен военный.

Они отвоевывают свободу Украины и рискуют собой, чтобы мы просыпались в мирных городах. Поблагодарить своих защитников можно тут.

Читайте также: Повоевал на стороне оккупантов и вернулся: в Одессе СБУ задержала боевика