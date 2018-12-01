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      История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?

      462
      Луганск еще помнит, как хорошо было раньше
      Луганск еще помнит, как хорошо было раньше / Фото из открытых источников

      Встречаю на улице Луганска коллегу по довоенной жизни, и понимаю, что она меня узнает, но не помнит, где мы с ней пересекались. Не мудрено, за последние четыре года она прошла через несколько городов-переездов и новых коллективов. Все то, довоенное, кажется ей уже припорошенным снегом очень давних воспоминаний.

      Говорим об общих знакомых. О тех, кто выехал, как и она, и остался здесь, как и я. Наверное, это очень субъективно, но я с десяток раз отвечаю на вопрос, "как я здесь" за те полчаса беседы. "Нормально. Да, работа есть". Та работа, где мы познакомились давным-давно. Город у меня тот же, семья... И рассказывать мне больше нечего.

      Ее же биография пестрит деталями: переезд, новое место работы, новое образование, новый город, новая работа мужа, увольнение... Это коротко и штрих-пунктирно. В жизни все это растянуто на четыре года. Заканчивая рассказ о новом витке своей жизни, знакомая снова спрашивает у меня: "А как ты?". Я в который раз говорю свое лаконичное: "Нормально". Да, есть работа. Дом цел, все живые. Хуже, чем до войны. И в этой новой жизни, привыкнув к переменам, тоже можно жить.

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      Она снова пускается в рассказы о себе. И мне снова кажется, очень субъективно кажется, что она немного кичится своими переездами-переменами. Новые города, новые люди, новые возможности... И сюда она возвращается проведать запертый дом, родителей и оставшихся здесь друзей.

      Рассказываю ей о том, что наши общие знакомые после войны заняли новые ступени карьерной лестницы. Моя бывшая коллега неожиданно резюмирует: "Они всегда были такими". То ли они всегда стремились к высшей должности, то ли были ненадежными, оставшись служить новой власти, то ли все сразу. Но я понимаю, что я тоже где-то с ними в этой оценочной иерархии выехавших.

      Моя выехавшая приятельница рассказывает все время о том, как у нее все хорошо в этой новой жизни – дети, Киев, работа мужа, хорошая школа у дочери. А на деле оказывается, что живут они, едва сводя концы с концами. Вчетвером в однокомнатной квартире, хоть и в Киеве, и содержит их по большей части ее отец, отдавая им свою неплохую украинскую пенсию, довольствуясь только пенсией "ЛНР". Их жизнь на одну зарплату мужа сложно назвать такой уж успешной. Но на зависть остальным наша общая знакомая упорно рассказывает всем здесь как хорошо ей там, и что сюда она уже не вернется никогда.

      Также, как и многие, она с маленькими детьми поменяла за четыре года уже четыре города и несколько работ. И остановившись в Киеве она не имеет ни малейшей возможности для большого города, которым с таким упорством хвастает нам всем. Не зная этих деталей о жизни на пенсию отца в Киеве, ей можно было бы и вправду завидовать.

      Прощаясь, я спрашиваю у коллеги по своей прежней жизни, где ее дом. Она, немного подумав, говорит, что дом там, где семья. Пусть это съемная квартира, пусть чужой город и очень маленькие доходы, но дом там, где ее ждут. Сейчас ее дом в Киеве. Но завтра этим домом может быть снова Луганск, кто знает...

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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