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      Мирослава Ляхович

      Історія однієї з перших вілл в стилі функціоналізму у Львові: як вона виглядає зараз

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      Одна з перших вілл у стилі функціоналізму на вулиці Антоновича у Львові
      Одна з перших вілл у стилі функціоналізму на вулиці Антоновича у Львові / Мирослава Ляхович/modernism.lviv-online.com

      На вулиці Антоновича у Львові є кілька модерністичних будинків. Проте один з них привертає увагу найбільше. Вілла за номером 109 чи не найстаріша у Львові, збудована у стилі функціоналізму.

      Будинок звели у 1929-1930 роках. Згідно з архівними даними, власницями нерухомості були Стефанія та Софія Герлабек.

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      Польські джерела вказують, що будинок належав до будівничого на ім'я Стефан Кондратовський. Цілком ймовірно, що будинок міг продаватись.

       

       

      В кресленнях керівником будови зазначається інженер-архітектор Максимільян Кочур, а от український дослідник М. Прийма пише, що будівничим вілли був архітектор Броніслав Віктор.

      Зовні споруда має риси як функціоналізму, так ар деко. Прямокутний план будинку, лаконічний об’єм, фасади будинку декоровані вертикальними тягами з клінкерної цегли та завершені скромним карнизом. Стіни фасадів гладко отиньковані. Частину фасаду мешканці утеплили, хоча не мали права, адже будинок в реєстрі місцевих пам'яток архітектури.

       

       

      Будинок облаштований двома входами. Допоміжний вхід з боку внутрішнього подвір'я веде до невеличкого саду. Навколо фасаду зроблена велика тераса, до якої ведуть сходи.

      модернізм функціоналізм будинок антоновича Львів

      Планування та форми будинку досить функціоналістичні, проте форма даху та вікон в стилі ар деко. Вікна мають сегментацію шпросами. Подекуди біля вікон ще є оригінальні решітки для квітів. В кресленнях можна побачити, що на даху була також люкарна.

       

       

      Інтер'єри сходової клітки вже цілком ар деко. Повністю дерев'яний кручений сходовий марш. Поручні мають геометричний візерунок. Сходи завершуються різьбленим стовпцем.

       

       

      У квартирах ще збереглись автентичні двері між кімнатами та стеля ар деко.

       

       

      В архівних даних можна відшукати, що будинок в підвалі мав пральню, котельню, на партері – 4 кімнати, кухню, холл, службові кімнати терасу і ванну кімнату, на поверсі – теж 4 кімнати, хол, 2 тераси і ванні кімнати.

      вілла архітектура модернізм функціоналізм
      Архівні креслення вілли на вулиці Антоновича у Львові

      Місцеві мешканці згадують, що до 80-х будинок мав красивий паркан ще з міжвоєнного часу. Як він виглядав, бачимо на кресленнях, але коли розширювали вулицю – паркан знесли.

       

       

      Коли в будинку міняли дах, його дещо опустили і тоді ж забрали люкарну. Представники ЖЕКу замінили водостічні труби, проте, дуже недбало, бо вони тепер протікають, заливає також підвал. Комунальники лише раз приходили ремонтувати труби, проте залишили по собі лише куски оббитої клінкерної цегли.

       

       

      Затоплення підвалу та постійні проблеми зі стічною системою руйнують історичну віллу.

      вілла Антоновича Львів
      Сучасний вигляд вілли в стилі функціоналізму на вулиці Антоновича у Львові

      Оригінал: modernism.lviv-online.com

      Фото: Мирослава Ляхович

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      Автор: Мирослава Ляхович
      Теги: Новости Львова Новости недвижимости История Архитектура Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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