Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – низькикй рівень ВВП у Росії, життя в оточенні терористів та як буде жити "ЛДНР" без російських вкидів.

1. Українець з "ДНР", або Про що говорять по ту сторону фронту





Він "українобот" до кісток, який живе у Донецьку і своїми очима бачив, що сталося на Донбасі п'ять років тому...



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2. На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde





Вибори до Європарламенту зруйнували старий порядок: почались серйозні перетворення на рівні держав-членів Євросоюзу.



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3. "Денег нет, но вы держитесь": які пертурбації чекають на "ДНР" та "ЛНР"





Ватажків "ЛДНР" поставили перед фактом: грошей не очікуйте. Ніяких! І вже зараз Росія на підтримку бюджетників та діяльність "сепарських" структур майже нічого не виділяє.



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4. Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt





Криза в російській економіці поглиблюється. Таких поганих показників, як у першому кварталі 2019 року, не очікував ніхто...



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5. Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...





"Я слышала, как там в застенках кричат люди. Страшно", – говорит Галина Куприй, мама пленника Виталия Ковальчука. Это был 2014 год...



Українці в полоні РФ: більше матеріалів

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