Истребители НАТО за неделю 5 раз перехватывали российские военные самолеты над Балтикой: фото

Военно-воздушные силы Бельгии за неделю пять раз поднимали по тревоге. Все из-за российских военных самолетов, которые врывались в воздушное пространство НАТО над Балтикой.

ВВС Бельгии опубликовали в своем Твиттере фотографии российских военных самолетов, которые были перехвачены над Балтикой.

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"У самолетов ВВС Бельгии, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, была напряженная неделя. Наш самолет F16 и команда выполнила 5 перехватов, пилоты перехватили, в том числе самолеты Су-24, Су-27, Ту-134 и Ан-26", – говорится в сообщении.

Почему самолеты ВВС Бельгии патрулируют над Балтикой

У балтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы – нет собственных истребителей для осуществления перехвата вражеских самолетов. Поэтому после вступления этих стран в НАТО, Альянс принял решение о миссии военно-воздушных сил НАТО в этих странах в рамках ротации. В 2012 году это решение продлили на неопределенное время.