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      Италия дала разрешение на газопровод, который снизит зависимость ЕС от газа РФ

      276 Читати новину українською
      Газопровод ТАР
      Газопровод ТАР / trend.az

      Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 26 октября 2018 года дал одобрение со стороны Италии для строительства Трансадриатического газопровода (ТАР).

      Об этом сообщает Deutsche Welle.

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      "Больше невозможно вмешиваться в этот проект, который был запланирован предыдущим правительством и несет в себе контракте обязательства", – отметил глава правительства Италии.

      Против строительства газопровода активно выступала партия, входящая в правящую коалицию страны "Движение пяти звезд".

      Премьер также отметил, что препятствование строительству этого газопровода для Италии может стоить "десятков миллиардов евро".

      Что такое ТАР?
      Является последней частью 40-миллиардного Южного газового коридора, задача которого доставлять в Италию газ из Азербайджана. Первые поставки были запланированы на 2020 год, однако из-за сопротивления с итальянской стороны появились сомнения в реализации этого проекта.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Азербайджана Газовый конфликт
      Источник: 24 Канал
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