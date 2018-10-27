Италия дала разрешение на газопровод, который снизит зависимость ЕС от газа РФ
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 26 октября 2018 года дал одобрение со стороны Италии для строительства Трансадриатического газопровода (ТАР).
Об этом сообщает Deutsche Welle.
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"Больше невозможно вмешиваться в этот проект, который был запланирован предыдущим правительством и несет в себе контракте обязательства", – отметил глава правительства Италии.
Против строительства газопровода активно выступала партия, входящая в правящую коалицию страны "Движение пяти звезд".
Премьер также отметил, что препятствование строительству этого газопровода для Италии может стоить "десятков миллиардов евро".
Что такое ТАР?
Является последней частью 40-миллиардного Южного газового коридора, задача которого доставлять в Италию газ из Азербайджана. Первые поставки были запланированы на 2020 год, однако из-за сопротивления с итальянской стороны появились сомнения в реализации этого проекта.