Италия и Франция в состоянии холодной войны,и от ее победителя зависит будущее Европы, – Яковина

Президент Франции Эммануэль Макрон критикует итальянское "правительство популистов", как он его называет. Макрону не нравится, что Рим не пускает к себе мигрантов из Африки, а также не собирается экономить бюджетные деньги, как того требуют европейские директивы. Итальянцев, в свою очередь, не устраивает "ультралиберализм" Макрона, его преданность единой Европе и близость к банкам и корпорациям

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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К тому же, как отметил Яковина, Италии не нравится, что президент Франции на словах выступает за миграцию, а фактически выбрасывает именно в Италию африканцев, которые ранее попали во Францию.

Праворадикальный вице-премьер Италии Маттео Сальвини именно поэтому обзывает Макрона разными обидными словами, намекая, что тот – шоумен и непонятно что. В ответ Франция объявила Италию источником проказы популизма, которая живьем поедает Европу,

– сказал журналист.

Яковина считает, что отношения Франции и Италии сейчас плохие, а будут еще хуже. Ведь в Европе состоятся выборы в Европарламент, от которых зависит выживание ЕС. Если большинство мест получат националисты и популисты, ЕС, видимо, погибнет. А противостоят этим силам евроцентристы, включая Макрона.

"Правительство Италии изо всех сил помогает французским радикалам, движению "желтых жилетов", которые мечтают сбросить Макрона. Отправить его на политическую гильотину. В то же время недовольный этим Макрон поддерживает итальянских центристов, которые противостоят действующему правительству. Вот таким образом солнечные Италия и Франция дошли до состояния "холодной войны". И от того, кто в ней победит, зависит будущее Европы", – подытожил Яковина.

Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" за 11 февраля 2019: