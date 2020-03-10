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      Италия и Греция осудили украинских моряков за схемы с беженцами: в чем их обвиняют

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      В начале марта 2020 года в тюрьмах на юге Италии и в Греции находятся более 250 украинских моряков. Большинство из них осуждены за незаконные схемы с перевозкой нелегальных мигрантов из Турции в Европу.

      Пресс-служба МИД Украины заверяет, что вопрос защиты прав украинских моряков находится на постоянном контроле дипломатов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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      Сколько украинцев арестовали в Италии

      • Согласно данным МИД, с 2015 по 2018 год на юге Италии в целом арестовали 161 гражданина Украины.
      • В 2019 году задержали 32 украинцев, а 18 освободили.
      • С начала 2020 года в Италии задержали одного украинского моряка.

      Что известно об арестованных украинцах в Греции

      • В Греции, по данным МИД, только в течение 2019 года задержали 36 украинских моряков, а в 2020-м – двух.
      • При этом в 2019 году там осудили за нелегальную перевозку мигрантов 29 украинских моряков, а в 2020 году – девять.

      Согласно законодательству Греции за контрабанду людей предполагается до 25 лет лишения свободы.

      Как работали схемы перевозки нелегальных мигрантов в Европу
      Суда, на которых работали украинцы, в основном были арендованы или зарегистрированы на фиктивных лиц. С каждого беженца брали по несколько тысяч долларов. Украинцам предлагали жить на яхте и возить туристов. Ночью на судно начинали сажать десятки беженцев и переправлять к берегам Италии и Греции.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: МИД Украины Греция беженцы Новости политики Новости Украины
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