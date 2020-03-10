Италия и Греция осудили украинских моряков за схемы с беженцами: в чем их обвиняют

В начале марта 2020 года в тюрьмах на юге Италии и в Греции находятся более 250 украинских моряков. Большинство из них осуждены за незаконные схемы с перевозкой нелегальных мигрантов из Турции в Европу.

Пресс-служба МИД Украины заверяет, что вопрос защиты прав украинских моряков находится на постоянном контроле дипломатов. Об этом сообщает Deutsche Welle. Актуально Поток мигрантов из-за обострения в Сирии: в ЕС прокомментировали ситуацию Сколько украинцев арестовали в Италии Согласно данным МИД, с 2015 по 2018 год на юге Италии в целом арестовали 161 гражданина Украины.

В 2019 году задержали 32 украинцев, а 18 освободили.

С начала 2020 года в Италии задержали одного украинского моряка. Что известно об арестованных украинцах в Греции В Греции, по данным МИД, только в течение 2019 года задержали 36 украинских моряков, а в 2020-м – двух.

При этом в 2019 году там осудили за нелегальную перевозку мигрантов 29 украинских моряков, а в 2020 году – девять. Согласно законодательству Греции за контрабанду людей предполагается до 25 лет лишения свободы. Как работали схемы перевозки нелегальных мигрантов в Европу

Суда, на которых работали украинцы, в основном были арендованы или зарегистрированы на фиктивных лиц. С каждого беженца брали по несколько тысяч долларов. Украинцам предлагали жить на яхте и возить туристов. Ночью на судно начинали сажать десятки беженцев и переправлять к берегам Италии и Греции.